Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα μίλησε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ και μεταξύ άλλων σχολίασε την υποψηφιότητα του Σεμπάστιαν Λέτο για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ενώ άσκησε κριτική στον Ράφα Μπενίτεθ για την παρουσία του στην τεχνική ηγεσία των «πράσινων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Λέτο είναι έτοιμος πλέον για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα είναι μαζί μου. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού χρειάζεται μια σπίθα από έναν άνθρωπο, ώστε να τον πάει μπροστά, αλλά αυτή η κατάσταση δεν έχει επιστροφή, είναι μια περίεργη ατμόσφαιρα και σε μεγάλα σωματεία είναι πολύ άσχημο αυτό.

Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν κάνει πρωταθλητισμό.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι δύσκολο. Πρέπει να ξέρεις να το διαχειρίζεσαι. Πρέπει να καταλαβαίνουν το εργασιακό περιβάλλον και η δήλωση του Μπενίτεθ για τον Λεβαδειακό είναι δύσκολη και άστοχη για τον κόσμο της ομάδας που δε θα το δεχθεί αυτό.

Η πραγματικότητα στον Παναθηναϊκό είναι ότι είχε ανάγκη από έναν ηγέτη που θα άλλαζε το πρόσωπό του και θα τον έκανε ανταγωνιστικό. Είναι δύσκολο κομμάτι το ποδόσφαιρο αλλά η παρουσία του Μπενίτεθ δεν είναι σταθερή και το ποδόσφαιρο που έπαιζε η ομάδα επί Μπενίτεθ, δεν άρεσε στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δικαιολογημένα δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με όσα βλέπει από τον Μπενίτεθ. Το όνομα είναι τεράστιο αλλά δε δικαιολογεί την ιστορία του.»