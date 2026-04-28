Τις πιο ωραίες μέρες της σύγχρονης ιστορίας του βιώνει ο ΟΦΗ από το βράδυ του Σαββάτου όταν και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπήκε δίπλα σε εκείνη του Ευγένιου Γκέραρντ που είχε πάρει το πρώτο τρόπαιο απέναντι στον Ηρακλή το 1987, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας. Η Κρήτη γιορτάζει για το καμάρι της και χθες οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν με τη μεγάλη γιορτή στο Ηράκλειο.

Εκεί όπου πραγματοποιήθηκε παρέλαση των θριαμβευτών σε ανοιχτό πούλμαν, με χιλιάδες οπαδούς να στήνουν πάρτι σε δρόμους, μπαλκόνια και πλατείες. Η πορεία του πούλμαν είχε αφετηρία την ιστορική έδρα της ομάδας, το «Γεντί Κουλέ» και εκεί τερμάτισε. Στο ενδιάμεσο έκανε στάση στη Λότζια – το δημαρχείο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, στην Περιφέρεια Κρήτης όπου και εκτυλίχθηκαν ιστορικές στιγμές, με τους παίκτες να ανεβαίνουν στο μπαλκόνι και να κάνουν το Ηράκλειο… Μόναχο, τραγουδώντας μαζί με τον κόσμο, ενώ η μπίρα και η ρακή έρρεαν άφθονες.

Στο επίκεντρο βέβαια ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Οι άνθρωποι που πήγαν την κούπα στην Κρήτη. Ο Χρήστος Κόντης με το τεχνικό επιτελείο του και οι ποδοσφαιριστές. Ο έλληνας προπονητής άκουσε πάρα πολλές φορές το όνομά του ρυθμικά από τον κόσμο, ο οποίος αναγνώρισε τη δουλειά του. Και πώς να κάνει διαφορετικά αν αναλογιστεί κανείς τι ομάδα παρέλαβε πριν από λίγους μήνες ο Κόντης και τι κατάφερε στο διάστημα που βρέθηκε στον πάγκο. Και όπως λένε όλοι στον ΟΦΗ, τα καλύτερα έρχονται καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι Ασπρόμαυροι έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή στην Ευρώπη για τη νέα σεζόν.

Οσον αφορά στους ποδοσφαιριστές που εμφανίστηκαν στο πούλμαν με το Κύπελλο και μπίρες στα χέρια, ένας από αυτούς που ξεχώρισε ήταν ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ο έμπειρος αμυντικός έκλεψε την παράσταση φορώντας μάσκα του γνωστού ήρωα της Marvel, Captain America, και όπως είναι λογικό αποθεώθηκε από τον κόσμο αλλά και τους συμπαίκτες του.

Ο Λαμπρόπουλος είναι εξάλλου ο αρχηγός της ομάδας και στον περσινό χαμένο τελικό από τον Ολυμπιακό ήταν από αυτούς που είχε πονέσει περισσότερο. Ηθελε όσο τίποτα αυτό το τρόπαιο, παρότι έχει πάρει τίτλους στην καριέρα του και τα κατάφερε στο Πανθεσσαλικό.

Πάνω στο πούλμαν και ο Μιχάλης Μπούσης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ πανηγύρισε με την ψυχή του τραγουδώντας μάλιστα μαζί με τον κόσμο «Εε, οο, το Κύπελλο το πήραμε στο Πανθεσσαλικό». Ηταν και για εκείνον μία δικαίωση αυτό το Κύπελλο, κυρίως γιατί συνέχισε να το πιστεύει μετά την περσινή απογοήτευση. Δεν είναι εύκολο για μία ομάδα σαν τον ΟΦΗ να πάει σε back to back τελικούς και ο ΟΦΗ όχι απλά το έκανε, αλλά αυτή τη φορά πήρε και το τρόπαιο σπίτι του. Ο Μπούσης δεν σταμάτησε να φωτογραφίζεται αγκαλιά με το τρόπαιο, μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά του.

Αυτοί που σίγουρα δεν μπορούσαν και φυσικά δεν είχαν κανέναν λόγο να κρύψουν τη χαρά τους ήταν οι οπαδοί της ομάδας. Κάποιοι ανέβηκαν ακόμα και σε αυτοκίνητα για να πλησιάσουν στην οροφή του πούλμαν και να έρθουν σε επαφή με τους πρωταγωνιστές. Τραγούδια, συνθήματα, καπνογόνα και πυροτεχνήματα δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό που θα μνημονεύεται για χρόνια στην Κρήτη.

Σε μία ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο που ύστερα από 19 ολόκληρα χρόνια είδε ξανά μία ομάδα της περιφέρειας να θριαμβεύει. Σε μία σεζόν που δεν πρέπει να ξεχνάμε πως για μεγάλο διάστημα ο Λεβαδειακός έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα.

Η περιφέρεια είναι εδώ, αντεπιτίθεται και δείχνει έτοιμη για ακόμα πιο σπουδαία πράγματα. Αυτές οι μέρες όμως ανήκουν στον ΟΦΗ που ζει το όνειρό του. Κάτι για το οποίο μόχθησε πολύ και αξίζει να απολαμβάνει αυτές τις ιστορικές στιγμές. Στιγμές λυτρωτικές, αυθεντικής χαράς και δικαίωσης για όλους τους ανθρώπους της ομάδας που περίμεναν καρτερικά για χρόνια έναν τίτλο, μία μεγάλη επιτυχία με τον Ομιλο.