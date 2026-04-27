Μήνυμα για την επόμενη μέρα του ΟΦΗ έστειλε ο Μιχάλης Μπούσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημιουργίας ενός σύγχρονου γηπέδου για την εξέλιξη της ομάδας. Μιλώντας στη Λότζια, το ιστορικό δημαρχείο του Ηρακλείου, ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου ανέφερε ότι έχουν ήδη τεθεί ισχυρές βάσεις στον ΟΦΗ, ωστόσο για να υπάρξει συνέχεια και πρόοδος είναι απαραίτητη η ύπαρξη νέας, σύγχρονης ποδοσφαιρικής έδρας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Όταν ξεκίνησα να δουλεύω από μικρό παιδί ο πατέρας μου, μου είπε “παιδί μην χτίζεις ποτέ στην άμμο, να βάζεις γερά θεμέλια”.

Έχω βάλει αυτά τα θεμέλια, ο ΟΦΗ γύρισε πάλι στις δόξες του, Όπως πανηγυρίζει ο κόσμος και νιώθει αυτή την περηφάνια που είναι ΟΦΗ, να τη νιώθει για πάντα στη ζωή του και να μην περάσει ξανά αυτά που πέρασε.

Θέλω όλοι να στηρίξετε την ομάδα, όπως τη στήριξα κι εγώ τόσα χρόνια, να γίνει ένα νέο γήπεδο καινούριο και να γίνουμε ο ΟΦΗ που πρέπει να είμαστε».