Σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη, του Σωκράτη Φάμελλου και της Πέτης Πέρκα (Νέα Αριστερά), με πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώθηκε η συνεννόηση και η συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων. Το αντικείμενο της συζήτησης αφορούσε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ν. Ανδρουλάκης: Θα καταθέσουμε αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή – Θα καλέσουμε τον κ. Ντίλιαν στη Βουλή

Την ανάληψη πρωτοβουλιών, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην προχωρήσει σε επανέλεγχο του σκανδάλου των υποκλοπών, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το παρών στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν οι Κώστας Τσουκαλάς, Χρήστος Κακλαμάνης – Μανώλης Βελεγράκης (νομικοί σύμβουλοι προέδρου του ΠΑΣΟΚ), Ζαχαρίας Κεσσές (νομικός εκπρόσωπος του Θανάση Κουκάκη).

Ο κ. Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα εξεταστικής επιτροπής και ζήτησε από τη δημοκρατική αντιπολίτευση να στηρίξει αυτό το αίτημα.

«Η ηγεσία του Άρειου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της δικαιοσύνης. Με την απόφαση αυτή κακοποιείται το αίσθημα δικαίου, στον βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με το απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Σήμερα παίχτηκε ένα ακόμα επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η ηγεσια της δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανατρεπτική πράξη. Δεν κάλεσε τον κύριο Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε. Αρνήθηκαν την έρευνα. Για την ηγεσία του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας. Ας το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός γιατί και κρίνοντες κρίνονται», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ποιο είναι το επόμενο στάδιο; Να αλλάξει ο ποινικός κώδικας, να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές και να αποφύγουν κάποια την φυλακή; Δεν μας εκπλήσσει τίποτα από ένα βαθιά διεστραμμένο σύστημα εξουσίας και έναν πρωθυπουργό που διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει, για να αναπνεύσει η χώρα, η δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να φέρει την κάθαρση και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου.», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Γι’ αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τις συνεχόμενες ημέρες θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλω τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί όπως έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ποιότητα δημοκρατίας για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιμερούς ζήτημα. Είναι κεντρικό ζήτημα.», τόνισε.

Γι’ αυτό ζητώ να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος της χώρας, που έχει χρέος να το κάνει άμεσα, αλλά και ίδια η κοινωνία των πολιτών και όλες οι οργανωμένες εκφράσεις της και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι έχουν χρέος να το τοποθετηθούν.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για τους θεσμούς πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Πρέπει να μπει ένα τέλος στην παρακμή και πρέπει όλοι να αγωνιστούν. Οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για τη δημοκρατια. Περιμένω απ’ όλα τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν που στοχοποιήθηκαν απ’ το λογισμικό του predator να σκεφτούν αυτή τη στιγμή τον όρκο τους και επιτέλους να διαβουν κατώφλι του Αρείου Πάγου».

Θα καλέσουμε τον κ. Ντίλιαν στην Εξεταστική. Η ΝΔ θα δεχτεί;

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ούτε εκβιάσαμε δικαστές εμείς ούτε οργανώσαμε δολοφονία χαρακτήρα δικαστών πρώην δικαστών που προΐστανται ανεξάρτητων αρχών δεν επιτεθήκαμε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Κρίναμε όπως έχει δικαίωμα κάθε πολίτης την απόφαση της δικαιοσύνης. Μην ψάχνουν συμψηφισμούς. Ο πρωθυπουργός έχει οργανώσει επιθέσεις σε δικαστές. Δεν χρησιμοποιούμε πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας και προηγούμενων κυβερνήσεων”.

«Εχουμε εκτροπή, υπάρχει απειλή καθαρή. Η σημερινή εκτροπή δείχνει ότι δεν έχουμε γίνει Ουγγαρία. Πάμε με βήματα παρακάτω. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι ένα διευρυμένο μέτωπο όχι μόνο μεταξύ των κομμάτων».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση πραγματική σταθερή σοβαρή να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις. Δεν μιλάμε για ένα απλό θέμα. Η χώρα χρειάζεται άλλη κυβέρνηση που θα σέβεται τον πολίτη τα δικαιώματα του και μόνο τους σωσίβιο είναι η υπονόμευση των θεσμών για να παραμείνουν στην εξουσία. Αν η δικαιοσύνη καλούσε τον κύριο Ντιλιαν να προσκομίσει τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε, θα υπήρχε την επόμενη μέρα πρωθυπουργός Μητσοτάκης και κυβέρνηση ΝΔ; Αρα έχουμε ένα ακόμα βήμα συγκάλυψης. Οσο μένουν κάνουν ζημιά” και πρόσθεσε σκωπτικά: Στην εξεταστική θα καλέσουμε τον κύριο Ντιλιαν. Να προσκομίσει στοιχεία για όσα ειπε. Η Νέα Δημοκρατία θα δεχθεί;»

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι πρέπει να κινητοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών σε αυτό το θέμα διότι πρέπει ένα ζήτημα δημοκρατίας τόσο κρίσιμο να παραμείνει στον δημόσιο διάλογο.

«Αν αυτά τα ζητήματα τα αφήσουμε, το μέλλον θα είναι σκοτεινό» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μιλωντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η πρόταση μορφής είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μια φορά το εξάμηνο και όταν υπάρχει ένα γεγονός. Αν η κυβέρνηση αλλάξει τον ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο κ. Ντίλιαν, αυτό είναι ένα γεγονός.

Κατάχρηση εξουσίας και ποινικές ευθύνες

Στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκαν ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές και ο συνήγορος του προέδρου του Κινήματος, Μανώλης Βελεγράκης.

Θεσμική εκτροπή κατήγγειλε ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, που εκπροσωπεί 13 θύματα των υποκλοπών.

«Αφιερώνω σε όσους συγκαλύπτουν το 239 του ΠΚ για κατάχρηση εξουσίας, που θα το αντιμετωπίσουν. Αυτοί που είναι η δουλειά τους αντί να διώξουν τους υπαίτιους, να τους υποθάλπουν, θα αντιμετωπίσουν μήνυση στον κατάλληλο χρόνο», συμπλήρωσε, αναφερόμενους στους κ.κ. Τζαβέλλα, Αδειλίνη και Ζήση.

Για τις μηνύσεις που προανήγγειλε εξήγησε πως «η κατάχρηση εξουσίας έχει να κάνει με τις ποινικές ευθύνες που έχουν αυτοί που λόγω της ιδιότητάς τους έχουν ευθύνη να διερευνήσουν και να ασκήσουν διώξεις».

Για τις μηνύσεις που ανέφερε στην αίτηση που κατέθεσε την Παρασκευή ξεκαθάρισε πως «οι μηνύσεις έχουν να κάνουν με το Predator, τις παγιδεύσεις και τη σχέση Intellexa με ΕΥΠ. Ο κ. Τζαβέλλας δεν ζήτησε ούτε την εξέταση των κινητών ούτε κάλεσε τα θύματα να καταθέσουν».

«Η σημερινή απόφαση δεν έχει νομικό σκεπτικό. Η προηγούμενη διάταξη Ζήση δεν έχει καμία σκέψη για την κατασκοπεία σημείωσε ο Χρ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε πως «μέχρι να ανατραπεί η διάταξη από τις επόμενες δικαστικές αποφάσεις, θα έχουν παραγραφεί τα πλημμελήματα αλλά όχι τα κακουργήματα».

«Προκλητική» χαρακτήρισε τη σημερινή διάταξη ο Μανώλης Βελεγράκης υποστηρίζοντας πως «καταβάλλεται προσπάθεια να εξομοιωθεί η κριτική στη Δικαιοσύνη με επιθέσεις». Κάθε κριτική, είπε, «συνιστά εισφορά στη δικαιοσύνη και όχι επίθεση σε αυτή».