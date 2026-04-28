Με τα ψυχρά νούμερα (που σχεδόν ποτέ όμως δεν αποτυπώνουν όλη την αλήθεια) ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί από την απουσία του Κώστα Σλούκα 9,6 πόντους (με ποσοστά 49% στο δίποντο, 38% στο τρίποντο, 91% στις βολές), 1,9 ριμπάουντ, 5,1 ασίστ και 12,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 21:19 σε 38 αγώνες στη διοργάνωση.

Ομως στην ουσία θα στερηθεί πολλά περισσότερα. Την ηγετική μορφή (και στα αποδυτήρια) του πιο «μπαρουτοκαπνισμένου» παίκτη που διαθέτουν οι κυπελλούχοι Ελλάδας στο ρόστερ τους.

Εναν παίκτη που ζει και αναπνέει για τέτοια παιχνίδια, που οδηγούν τις ομάδες στη γη της επαγγελίας και ο ίδιος το έχει κάνει 4 φορές (2 με Ολυμπιακό και από 1 με Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκό) και λίγο έλειψε να το κάνει και μια 5η, αλλά το σουτ που επιχείρησε για τη νίκη, στον τελικό του 2023 στο Κάουνας με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε σίδερο (ακόμα στον Πειραιά θα ήταν εάν είχε ευστοχήσει).

Ναι το σοκ, της ξαφνικής απουσίας του είναι μεγάλο. Εχει υποστεί ζημιά στον μηνίσκο (ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος), η οποία θα τον κρατήσει εκτός δράσης και θα τον βάλει στο χειρουργείο. Σωστά ο κόουτς Αταμάν, άμεσα, έδειξε τη συνέχεια.

«Μεγάλη απώλεια για εμάς. Εχουμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες και δεν είναι καιρός για δικαιολογίες. Και η Μονακό παίζει με 7-8 παίκτες και έκανε step up για τα play offs. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε ποιοι λείπουν, είναι ώρα να προετοιμάσουμε τους παίκτες που θα είναι υγιείς. Να είναι έτοιμοι για μάχη. Ελπίζω πως ίσως στα ματς της Αθήνας να είναι έτοιμος» είπε με νόημα ο τούρκος τεχνικός και ουσιαστικά «πέταξε» το μπαλάκι στους παρόντες καθώς γνωρίζει καλά ότι πρέπει μέσα σε 24 ώρες να αναμορφώσει τα πλάνα του άρδην χωρίς τον καλύτερο του παίκτη στα πλέι-οφ την τελευταία διετία, ο οποίος εφέτος το… τερμάτισε με βάση την εμπειρία και την κλάση του.

Πλέον οφείλουν (πρέπει και μπορούν) να βγουν μπροστά οι άλλοι γκάρντ. Ο Τζέριαν Γκραντ θα είναι παίκτης «κλειδί» για τη σειρά καθώς εκτός των άλλων θα «κυνηγάει» και τον Μοντέρο, ενώ ο Κέντρικ Ναν θα πρέπει να καλύψει και τη δημιουργία του αρχηγού μοιράζοντας ασίστ και για αυτόν και διπλά το σκοράρισμα.

Οσο για τον Σορτς, να η χρυσή ευκαιρία του (υποχρεωτικά πλέον θα πάρει πολύ περισσότερο χώρο) να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και να θυμίσει έναν εκ των κορυφαίων παικτών πέρυσι παίζοντας πολύ πιο απελευθερωμένος. Και φυσικά και ο Χέιζ-Ντέιβις καλείται να δώσει πολλά (και) στη δημιουργία.