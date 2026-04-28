Το νέο έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία λίγες ώρες πριν η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρήσει για τη Βαλένθια, όπου σήμερα (21:45) και την Πέμπτη θα δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς των πλέι οφ της Ευρωλίγκας με αντίπαλο την τοπική ομάδα. Ο Κώστας Σλούκας υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατό του και αντί να μπει στο αεροπλάνο, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Οι Πράσινοι είναι υποχρεωμένοι να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στο φάιναλ φορ χωρίς τον αρχηγό και πιο έμπειρο παίκτη τους. «Ο Κώστας είχε πρόβλημα την τελευταία εβδομάδα στον μηνίσκο. Μετά τη μαγνητική που έκανε σήμερα (σ.σ. χθες) οι γιατροί είπαν ότι είναι αδύνατο να παίξει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι μεγάλη απώλεια για μας. Ελπίζω να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια που θα παίξουμε στην Αθήνα», δήλωσε στο αεροδρόμιο ο Εργκίν Αταμάν προσπαθώντας να φανεί αισιόδοξος για το διάστημα της απουσίας του αρχηγού του. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.

Οταν επιλέγεται η αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση μιας ρήξης μηνίσκου, χρειάζεται συνήθως ένα διάστημα 4-6 εβδομάδων για να επανέλθει ο αθλητής στη δράση. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό ο Σλούκας να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, να μην μπορέσει δηλαδή να παίξει ούτε στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Στον Παναθηναϊκό, ωστόσο, ελπίζουν ότι είναι δυνατό η αποθεραπεία του να ολοκληρωθεί νωρίτερα, υπάρχει άλλωστε ένα ανάλογο προηγούμενο του Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος στην αρχή της χρονιάς χρειάστηκε λιγότερο από ένα μήνα για να επανέλθει ύστερα από ρήξη μηνίσκου. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Σλούκας ίσως προλάβει το φάιναλ φορ. Σίγουρα πάντως θα χάσει ολόκληρη τη σειρά με τη Βαλένθια.

«Εχουμε πολλούς παίκτες υψηλού επιπέδου και δεν είναι ώρα να ψάχνουμε για δικαιολογίες ούτε να σκεφτόμαστε ποιος θα λείψει. Είναι ώρα να προετοιμάσουμε τους υγιείς παίκτες να πολεμήσουν», πρόσθεσε ο Αταμάν, εστιάζοντας στα δύο παιχνίδια αυτής της εβδομάδας στη Βαλένθια. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει τουλάχιστον ένα από αυτά, θα έχει κάνει τη μισή δουλειά. Και θα έρθει στο ΟΑΚΑ για να την τελειώσει.

«Το καλό είναι ότι σε μια σειρά πλέι οφ χρειάζεσαι τρεις νίκες για να κερδίσεις, όχι μία, οπότε δεν παίζουν τόσο ρόλο οι στρατηγικές, οι τραυματισμοί ή η τύχη.

Τώρα θα δούμε ποια ομάδα είναι η καλύτερη. Τη σειρά δεν θα την κερδίσει η τακτική, αλλά οι παίκτες. Κι εγώ εμπιστεύομαι 100% τους παίκτες μου», είπε ο Αταμάν, που έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες μέρες από πόνους στη μέση.

«Περιμένουμε τον καλύτερο δυνατό Παναθηναϊκό. Εχει μεγάλη ποιότητα, σπουδαίους παίκτες και επιτελείο. Περιμένουμε να παίξει το καλύτερό του μπάσκετ, αλλά συγχρόνως πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Θέλουμε και μπορούμε να ανταγωνιστούμε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας», δήλωσε και ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ.