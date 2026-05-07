Προβλέψεις για όλα τα ζώδια της ημέρας. Οι αστρολογικές τάσεις φέρνουν συναισθηματικές διακυμάνσεις, ανάγκη για ρεαλισμό και προσοχή στις προσωπικές σχέσεις και τις επαγγελματικές κινήσεις.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ακολουθήστε τη διαίσθησή σας, αλλά μην εξιδανικεύετε ανθρώπους ή καταστάσεις. Αν περιμένετε θαύματα, ίσως απογοητευθείτε. Κρατήστε ρεαλιστική στάση, όπως ταιριάζει στο ζώδιό σας.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η ενέργειά σας είναι χαμηλή και η συγκέντρωση μειωμένη. Αποφύγετε πρακτικές υποθέσεις και αναβολές συγκρούσεων. Μπορεί να νιώθετε απογοήτευση από την πορεία των προσπαθειών σας στην εργασία.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Οι σχέσεις προκαλούν σύγχυση, καθώς τις προσεγγίζετε με αρνητική διάθεση. Αναρωτηθείτε αν η ασάφεια είναι σκόπιμη και ελέγξτε σχολαστικά κάθε λεπτομέρεια. Θυμηθείτε πως, ακόμη και με λάθη, παραμένετε αποτελεσματικοί.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Μην επιδεικνύετε υπερβολική αυτοπεποίθηση ούτε δράτε βιαστικά. Αφήστε τα γεγονότα να εξελιχθούν φυσικά και αποφύγετε αυθαίρετες υποθέσεις που προέρχονται από τρίτους.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η διάθεση για αυτοθυσία είναι έντονη, ωστόσο μην παρασυρθείτε σε ρόλο «μάρτυρα». Αν οι σχέσεις σας είναι περίπλοκες, απλοποιήστε τις, ακόμη κι αν αυτό απαιτεί προσπάθεια.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Παρά τη σύγχυση γύρω σας, η ευαισθησία και η ενσυναίσθησή σας είναι αυξημένες. Δείξτε κατανόηση, χωρίς να χάνετε την επαφή με την πραγματικότητα. Επενδύστε στα ιδανικά σας για να δείτε αποτελέσματα.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η μέρα ευνοεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, όχι όμως την πρακτική σκέψη. Κρατήστε ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική, αποφεύγοντας παρεξηγήσεις ή συναισθηματικά μπλεξίματα.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Τα όρια είναι δύσκολο να τεθούν, αλλά μην επιτρέψετε σε συναισθηματικές πιέσεις να σας οδηγήσουν σε λάθος δρόμο. Προσφέρετε βοήθεια με μέτρο, χωρίς να θυσιάζετε τον εαυτό σας.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Αν τα σχέδιά σας δεν εξελίσσονται όπως θέλετε, μείνετε ψύχραιμοι. Οι πλανητικές επιρροές επιβραδύνουν τις εξελίξεις, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί θετικό. Ελέγξτε προσεκτικά ταξιδιωτικά ή οργανωτικά θέματα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιμείνετε σε διεκδικήσεις ή επαγγελματικές λεπτομέρειες. Αφήστε τις εντάσεις να κοπάσουν και αποφύγετε αποφάσεις υπό πίεση.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Αν νιώθετε ότι τα σχέδιά σας αποσταθεροποιούνται, δώστε χρόνο στα πράγματα. Σε λίγες ημέρες θα δείτε πιο καθαρά πώς να κινηθείτε και ποιες αποφάσεις να πάρετε.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Η ανάγκη για ξεκούραση είναι έντονη. Φροντίστε τον εαυτό σας και περιβάλλετε τον με ανθρώπους ή δραστηριότητες που σας χαλαρώνουν. Επιτρέψτε στον εσωτερικό σας κόσμο να ανανεωθεί.