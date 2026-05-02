Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, με αναλυτικά στοιχεία για τις επόμενες ημέρες.

Στην ανατολική χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, παραμένοντας σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες από το απόγευμα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Άνεμοι ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Βόρειοι άνεμοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς στη νότια Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι 5 με 6, στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Κυριακή 3 Μαΐου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια. Στα ηπειρωτικά ο καιρός θα βελτιωθεί το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς στα δυτικά και έως 17 στην υπόλοιπη χώρα.

Δευτέρα 4 Μαΐου 2026: Λίγες νεφώσεις στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές και σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα. Θερμοκρασία σε άνοδο.

Τρίτη 5 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί έως 4 μποφόρ στα δυτικά και νότιοι έως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Τετάρτη 6 Μαΐου 2026: Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει σε όλη τη χώρα.