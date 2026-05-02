Για χρόνια, η πρόσβαση ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα, συσκευές άτμισης και αλκοόλ αποτελούσε ένα διάχυτο φαινόμενο χωρίς σαφή όρια και έλεγχο. Ένα περίπτερο στη γωνία, ένα μίνι μάρκετ ανοιχτό ως αργά ή ένα μπαρ που «δεν κοιτάει τόσο αυστηρά» τις ηλικίες, συνέθεταν μια αθέατη πραγματικότητα, όπου η απαγόρευση υπήρχε, αλλά η εφαρμογή της παρέμενε επιλεκτική.

Σήμερα, η εικόνα αυτή αλλάζει ριζικά, μέσα από ένα έργο που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την αξιοποίηση των πλατφορμών alto.gov.gr και events.gov.gr, το κράτος θέτει σε λειτουργία ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα ελέγχου της αγοράς και της νυχτερινής δραστηριότητας, το οποίο καταγράφει και διασταυρώνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Ήδη, περισσότερα από 88.600 σημεία πώλησης – από κάβες και μπαρ έως μίνι μάρκετ και περίπτερα – έχουν ενταχθεί στο ψηφιακό μητρώο του alto.gov.gr. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν ξεπερνούν τις 79.000, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία προχωρά το εγχείρημα, μετατρέποντας μια διάσπαρτη αγορά σε χαρτογραφημένο πεδίο.

Έλεγχος και διαφάνεια στην αγορά

Μέσω του alto.gov.gr, κάθε επιχείρηση που διαθέτει καπνικά, προϊόντα άτμισης ή αλκοόλ οφείλει να εγγραφεί και να αποδείξει ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται έγγραφο με QR code, το οποίο επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Η λειτουργία αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την προστασία των ανηλίκων. Η υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας σημαίνει ότι η εμπορική δραστηριότητα περνά μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό φίλτρο· όποιος δεν είναι καταγεγραμμένος, δεν μπορεί να πουλήσει. Σε περίπτωση παράβασης, η άδεια δραστηριότητας μπορεί να ανακληθεί.

Η ένταξη των προϊόντων άτμισης στο ίδιο μητρώο με τα καπνικά και το αλκοόλ αντικατοπτρίζει την αλλαγή στη σύγχρονη κατανάλωση. Νέες μορφές χρήσης, δημοφιλείς σε νεότερες ηλικίες, εντάσσονται πλέον σε ενιαίο πλαίσιο ελέγχου, δημιουργώντας σαφή όρια εκεί όπου επικρατούσε ασάφεια.

Ψηφιακή εποπτεία στη νυχτερινή διασκέδαση

Παράλληλα, η πλατφόρμα events.gov.gr αφορά τη διαχείριση εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης. Κάθε εκδήλωση δηλώνεται, εγκρίνεται και συνοδεύεται από ψηφιακό ιδιωτικό συμφωνητικό με QR code και χρονοσήμανση.

Μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα λειτουργίας, έχουν καταγραφεί 149 εκδηλώσεις και περισσότερες από 180 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Η γεωγραφική διασπορά – από τα Ιωάννινα και τη Γλυφάδα έως το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη – δείχνει ότι το μέτρο εφαρμόζεται πανελλαδικά και όχι πιλοτικά.

Η ψηφιακή καταγραφή καθιστά πλέον σαφείς τους όρους ευθύνης. Οι διοργανωτές και οι επιχειρήσεις λειτουργούν εντός ενός πλαισίου όπου κάθε κίνηση αφήνει ψηφιακό αποτύπωμα και μπορεί να ελεγχθεί άμεσα, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Οδηγίες εγγραφής στις πλατφόρμες

Για την εγγραφή στο alto.gov.gr απαιτούνται:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

• Εν ισχύ άδεια πώλησης, όπου απαιτείται

• Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) σχετικός με την πώληση προϊόντων

• Τήρηση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων

Στο μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πωλούν ή διαθέτουν προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά προϊόντα. Όσοι δεν έχουν εγγραφεί, απαγορεύεται να πραγματοποιούν πωλήσεις.

Για την εγγραφή στο events.gov.gr, η καταχώριση γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του χώρου διεξαγωγής, με παράλληλη αποδοχή από τον διοργανωτή και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού. Κατά την υποβολή, πραγματοποιείται χρονοσήμανση μέσω gov.gr και δημιουργείται έγγραφο που πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο.

Οδικός χάρτης εφαρμογής

Η μετάβαση στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα έρχεται μόλις 1,5 μήνα μετά τη συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο τότε υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος παρουσίασαν τον «Οδικό Χάρτη και το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Καθολική Εφαρμογή της Απαγόρευσης Πώλησης Καπνικών Προϊόντων και Αλκοόλ σε Ανήλικους».