Από τις 16 Απριλίου τίθεται σε λειτουργία ένα νέο ψηφιακό εργαλείο ελέγχου της αγοράς, το οποίο θα καταγράφει τη δραστηριότητα χιλιάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του καπνού και του αλκοόλ. Η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων, στο οποίο η εγγραφή θα είναι υποχρεωτική για όλες τις συναφείς επιχειρήσεις και επαγγελματίες αμέσως μετά το Πάσχα, έως την ερχόμενη Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι απώλειες για τα δημόσια ταμεία από το παράνομο αλκοόλ φθάνουν τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ για τα καπνικά προϊόντα υπολογίζονται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Το μητρώο σχεδιάζεται και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας. Ο στόχος του είναι αφενός η καλύτερη εποπτεία της αγοράς και αφετέρου η ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας, με έμφαση στην πρόληψη πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Όπως αναφέρεται στον σχετικό ιστότοπο:

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του σχετικού νόμου, συστήνεται και λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων.

Υποχρεωτική εγγραφή:

Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πωλούν και διαθέτουν προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά προϊόντα. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο απαγορεύεται να πωλούν και να διαθέτουν τα ανωτέρω προϊόντα.

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτείται:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Ατομικής Επιχείρησης ή Νομικού προσώπου Εν ισχύ άδεια πώλησης των προϊόντων, όπου απαιτείται Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) σχετικό με την πώληση προϊόντων Πλήρωση προϋποθέσεων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων

Συνέπειες μη εγγραφής:

Σε περίπτωση πώλησης ή διάθεσης των προϊόντων από μη εγγεγραμμένα πρόσωπα, ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια πώλησης ή ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).

Πώς γίνεται η εγγραφή βήμα βήμα

• Επιλογή υποκαταστήματος από τον κατάλογο που αντλείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Για επιχειρήσεις με περισσότερα καταστήματα απαιτείται χωριστή δήλωση για κάθε υποκατάστημα.

• Συμπλήρωση στοιχείων για κάθε σημείο πώλησης: είδος καταστήματος, κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται και ακριβής διεύθυνση με γεωγραφική απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη.

• Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία – από την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους μέχρι τις υγειονομικές διατάξεις.

• Οριστικοποίηση εγγραφής με έκδοση μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.