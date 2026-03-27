Σοκ έχει προκαλέσει η επίθεση γυμνού άνδρα σε μαθήτριες, σε πλοίο που έπλεε προς την Κρήτη.

Όλα συνέβησαν στις 2:30 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας, βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες ταξίδευαν για το Ηράκλειο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής.

Σύμφωνα με επιβάτες, ο 45χρονος «είχε ψυχιατρικό πρόβλημα και κυκλοφορούσε γυμνός στο πλοίο, προκαλώντας φόβο στα παιδιά». Οι μαθήτριες άρχισαν να φωνάζουν, ενώ ο άνδρας, αφού κλείδωσε για λίγο την πόρτα, επέστρεψε στην καμπίνα του.

Αιματηρή συμπλοκή με μαθητές

Μαθητές που ενημερώθηκαν για το συμβάν πήγαν στην καμπίνα του 45χρονου. Όταν εκείνος άνοιξε την πόρτα, δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, «τον είχαν ήδη δείρει και ήταν γεμάτος αίματα, ενώ του έβαζαν σεντόνια για να σταματήσει η αιμορραγία».

Ένας μαθητής περιέγραψε ότι «ο άνδρας είχε μπει στο δωμάτιο των κοριτσιών, τους είπε “θα δείτε τώρα τι θα κάνω” και όταν προσπάθησαν να τον απομακρύνουν, τους επιτέθηκε». Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι αμύνθηκαν, μέχρι να φτάσει το πλήρωμα και το Λιμενικό.

Το πλήρωμα επενέβη άμεσα, παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε ειδικό χώρο του πλοίου. Αργότερα μεταφέρθηκε στο γκαράζ, όπου παρέμεινε έως ότου τον παραλάβουν οι λιμενικές αρχές το πρωί.

Ο 45χρονος φέρεται να δήλωσε: «Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα. Δεν θυμάμαι γιατί βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη».

Πλέον, ο 45χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ οι μαθητές καταθέτουν για τα όσα συνέβησαν εντός του πλοίου. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του δράστη.

Το χρονικό του περιστατικού

Όπως περιγράφουν οι μάρτυρες, ο άνδρας φέρεται να εισήλθε στο εσωτερικό της καμπίνας και να κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στις μαθήτριες. Οι κοπέλες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο άνδρας φέρεται να άνοιξε την πόρτα και να επέστρεψε στην καμπίνα του.

Μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό και, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκαν προς την καμπίνα του άνδρα, την οποία τους υπέδειξαν οι μαθήτριες. Του χτύπησαν την πόρτα και, όταν εκείνος άνοιξε, του επιτέθηκαν, οδηγώντας τον τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

