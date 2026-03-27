Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα σε επιβατηγό πλοίο με προορισμό την Κρήτη, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ μαθητών και επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση του πληρώματος. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εκδρομή παρέμειναν ασφαλείς, ωστόσο επικράτησε ένταση και ανησυχία στο πλοίο.

Πανικός στη διάρκεια της νύχτας

Όπως αναφέρει το Cretalive, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, ένας αλλοδαπός άνδρας ηλικίας περίπου 45 ετών φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε προς καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, που ταξίδευαν για εκδρομή στην Κρήτη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας φέρεται να εισήλθε στην καμπίνα και να κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στις μαθήτριες, οι οποίες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια. Το πλήρωμα επενέβη άμεσα, αποτρέποντας τα χειρότερα και αποκαθιστώντας την τάξη στο πλοίο.

Το πλήρωμα παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε ειδικό χώρο του πλοίου. Αργότερα μεταφέρθηκε στο γκαράζ, όπου παρέμεινε μέχρι να τον παραλάβουν το πρωί οι λιμενικές αρχές.

Κατά τις ίδιες περιγραφές, ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να άνοιξε την πόρτα και να επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μαρτυρίες, ομάδα μαθητών κατευθύνθηκε προς την καμπίνα του, που τους υπέδειξαν οι μαθήτριες, και του χτύπησε την πόρτα.

Όταν ο αλλοδαπός άνοιξε, ακολούθησε ένταση, με τον ίδιο να δέχεται επίθεση από μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

Έρευνες για τα αίτια του περιστατικού

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν αμέσως και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος. Το γεγονός έχει προκαλέσει ανησυχία στους γονείς των μαθητών και στο επιβατικό κοινό, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.