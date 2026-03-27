Σε θρίλερ εξελίχθηκε η υπόθεση με τον εντοπισμό οστών σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου στη Χαλκιδική στις αρχές του Μαρτίου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση τα οστά δεν ανήκουν σε ένα άτομο αλλά σε δύο.

Τα οστά βρέθηκαν στις 3 Μαρτίου, στην τεχνητή λίμνη ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία Χαλκιδικής και αμέσως σήμανε συναγερμός. Αν και αρχικά είχε εκτιμηθεί πως ανήκουν σε ένα άτομο, η ιατροδικαστική εξέταση έφερε νέα δεδομένα, περιπλέκοντας περισσότερο τις έρευνες των αρχών.

Tα οστά ανήκουν σε δύο άτομα διαφορετικής ηλικίας και φέρεται πως βρίσκονταν στο σημείο αρκετό καιρό, καθώς η συγκεκριμένη τεχνητή λίμνη δεν είχε καθαριστεί προσφάτως.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη του συγκροτήματος, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά.

Πάσχα: Πού κυμαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών
Πώς θα υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα: Τα «κλειδιά» για τον μισό μισθό
Αύξηση κατώτατου μισθού: Πώς διαμορφώνονται οι απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων
Σοκ στα πρατήρια: Το diesel κίνησης ξεπέρασε σε τιμή την αμόλυβδη 95
Πτήσεις «χρυσάφι»: Εκτόξευση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια έως και 560%
