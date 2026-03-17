Ένα θρίλερ εξελίσσεται στη Χαλκιδική μετά την ανακάλυψη ενός ανθρώπινου σκελετού στον πυθμένα τεχνητής λίμνης μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, γεγονός που προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των Αρχών και σοκ στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το halkidikinews.gr, η ανακάλυψη έγινε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν ξεκίνησαν εργασίες συντήρησης στη λίμνη του συγκροτήματος. Η έκταση της λίμνης φτάνει τα επτά στρέμματα και περιέχει περίπου 25.000 κυβικά μέτρα νερού. Καθώς η στάθμη του νερού μειώθηκε από το συνηθισμένο βάθος των δύο μέτρων, οι εργαζόμενοι εντόπισαν ένα μακάβριο εύρημα: ένα ανθρώπινο κρανίο να προεξέχει μέσα από τον βούρκο. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία απέκλεισε τον χώρο και ξεκίνησε έρευνες.

Μετά από προσεκτική ανασκαφή, εντοπίστηκαν και τα υπόλοιπα οστά του σκελετού. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν, ότι πιθανότατα ανήκουν σε νεαρό άτομο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για την ταυτότητά του.

Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου οι ειδικοί εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέληξε το άτομο στη λίμνη. Τα βασικά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά: πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για ατύχημα; Και κυρίως, για πόσο καιρό βρισκόταν ο σκελετός στον βυθό χωρίς να εντοπιστεί;