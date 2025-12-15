Σε ιδιαίτερα δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή βρέθηκε χθες στη Σίκινο, ένας ανθρώπινος σκελετός από κυνηγό που βρισκόταν στην περιοχή και ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές του νησιού που έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο σκελετός εκτιμάται ότι ανήκει στη μία εκ των δύο γαλλίδων τουριστριών, οι οποίες αγνοούνταν από τον Ιούνιο του 2024, όταν είχαν βγει μαζί για πεζοπορία στο νησί και έκτοτε τα ίχνη τους χάθηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δίπλα στον σκελετό βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκουν στη μία εκ των δύο γυναικών.

Ο σκελετός έχει περισυλλεχθεί και αναμένεται να μεταφερθεί για την ταυτοποίησή του στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει νέα επιχείρηση με στόχο τον εντοπισμό και της δεύτερης αγνοούμενης γυναίκας.

Η γνωριμία των γυναικών στο νησί

Οι δύο γυναίκες έμεναν σε διαφορετικά ξενοδοχεία ωστόσο εικάζεται ότι είχαν γνωριστεί στο νησί και αποφάσισαν να πάνε για πεζοπορία.

Υπενθυμίζεται πως ο τελευταίος άνθρωπος που είχε επικοινωνήσει με την 73χρονη ήταν ο ξενοδόχος στον οποίο έστειλε μήνυμα πως παραπάτησε, έπεσε και δεν αισθάνεται καλά, μαζί με φωτογραφία της που φαίνεται πεσμένη στο έδαφος, χωρίς όμως να στείλει την ακριβή τοποθεσία.

Στη συνέχεια το σήμα του κινητού της χάθηκε και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.