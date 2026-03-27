Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκαλεί στο Περιστέρι η δράση ενός άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες, στοχοποιεί γυναίκες και προχωρά σε σεξουαλικές επιθέσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε δημόσιους χώρους.

Όπώς μετέδωσε τo MEGA, όπως προκύπτει από πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να επιτίθεται σε μια 24χρονη στο κέντρο της πόλης. Η 24χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, όμως ο δράστης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την υπόθεση.

«Έχουμε μια καταγγελία επίσημα στην Ελληνική Αστυνομία στις 22 του μήνα και μάλιστα το περιστατικό έγινε και νωρίς το απόγευμα, λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα συνέβη, όπου έχει καταγγελθεί από δύο γυναίκες ότι τους πλησίασε ένας άντρας και προέβη σε άσεμνες πράξεις. Προσπαθούν με το βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί να ταυτοποιήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχάς πρέπει να δούμε αν είναι σεσημασμένος. Γιατί είναι πιο εύκολη η ταυτοποίηση. Δεν μπορούμε να δώσουμε τη φωτογραφία στη δημοσιότητα χωρίς εισαγγελική παραγγελία. Για παράδειγμα για ένα άτομο το οποίο είχε συλληφθεί και υπήρχαν αρκετά περιστατικά στην περιοχή του Πειραιά, αφού συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή δόθηκε η φωτογραφία», είπε αρχικά.

«Την φωτογραφία του την έχουν οι αστυνομικοί που περιπολούν στην περιοχή, οπότε σύμφωνα με αυτή τη φωτογραφία κινούνται και με τους κατοίκους της περιοχής», συνέχισε.