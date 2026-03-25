Φόβο και τρόμο στο Περιστέρι προκαλεί η δράση ενός άνδρα που, σύμφωνα με καταγγελίες, στοχοποιεί γυναίκες και τους επιτίθεται σεξουαλικά ακόμη και μέρα μεσημέρι, στους δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται ο ίδιος άνδρας τη στιγμή που επιτίθεται σε 24χρονη γυναίκα. Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν ο δράστης κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να την καταδιώκει, ενώ εκείνη βρισκόταν σε βόλτα με τη μητέρα του συντρόφου της. «Βλέπουμε έναν κύριο μελαμψό να μας κοιτάει πάρα πολύ έντονα. Εκείνη την στιγμή αγχώθηκα και καθώς προχωρούσαμε είχα συνεχώς το βλέμμα στραμμένο πίσω μου γιατί λέω δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του», δηλώνει το θύμα της επίθεσης.

Οι δύο γυναίκες επέστρεφαν στο σπίτι ύστερα από καφέ, λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα, όταν αντιλήφθηκαν τον άνδρα να τις ακολουθεί και να κάνει απειλητικές κινήσεις. «Αρχίσαμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και ξαφνικά βλέπω ότι κατεβάζει το παντελόνι του, κατεβάζει το εσώρουχό του και αρχίζει να κάνει πολύ άσεμνες κινήσεις και να πηγαίνει ακόμα πιο γρήγορα προς το μέρος μας», προσθέτει η 24χρονη.

Τρομοκρατημένη, η κοπέλα άρχισε να φωνάζει για βοήθεια και ειδοποίησε την αστυνομία. Ο άνδρας πρόλαβε να κρυφτεί σε πολυκατοικία. «Φόβος και ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει, ότι μπορεί να είσαι τυχερός, αλλά επειδή έχουμε ακούσει και τόσα πράγματα μπορεί και να μην είσαι, και με το που βλέπεις και την απάθεια του κόσμου, καταλαβαίνεις ό,τι κάνεις μόνος σου», περιγράφει η ίδια.

Καταγγελίες και νέες εμφανίσεις του δράστη

Η 24χρονη υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, ωστόσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Όπως ανέφερε η ίδια, ο πατέρας της τον εντόπισε κοντά στον Κολωνό, όπου και άλλη γυναίκα κατήγγειλε παρόμοια επίθεση από άνδρα με τα ίδια χαρακτηριστικά.

«Είχα βγάλει βόλτα το σκυλάκι μου και με είδε και έβγαλε τα γεννητικά του όργανα, παγώνω», δήλωσε η δεύτερη γυναίκα.

Το περιστατικό θυμίζει ανάλογες επιθέσεις που είχαν συγκλονίσει την περιοχή πριν από λίγους μήνες, όταν 34χρονος είχε γίνει φόβος και τρόμος για τις γυναίκες επιχειρώντας σεξουαλικές επιθέσεις. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε τελικά συλληφθεί και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση.