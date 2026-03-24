Κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος ενός 36χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη στις 16 Μαρτίου 2026 στον Πειραιά από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά για απόπειρα βιασμού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή.

Πρόκειται για τον συλληφθέντα:

LAFANDY (επ.) Youssef (ον.) του Mahrous και της Sahla, γεννηθέντα στις 5-8-1990 στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 36χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, εντόπιζε κυρίως νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, που κινούνταν πεζή κοντά σε σταθμούς του Μετρό στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Στη συνέχεια, τις θώπευε σε διάφορα σημεία του σώματός τους, προσβάλλοντας βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.

Σε μία περίπτωση, φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή κοπέλα, ενώ ο αριθμός των θυμάτων του ανέρχεται σε επτά.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που ενδέχεται να έχουν τελεστεί από τον κατηγορούμενο σε βάρος άλλων θυμάτων, καθώς και στην αποτροπή κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.