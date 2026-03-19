Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο άνδρας που για μήνες είχε προκαλέσει φόβο και αναστάτωση σε γυναίκες στον Πειραιά, έπειτα από έναν τυπικό έλεγχο των αρχών.

Σύλληψη μετά από μήνες τρόμου

Ο 36χρονος, γνωστός ως «δράκος του Πειραιά», είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών σε Πειραιά και Κορυδαλλό. Μέσα σε οκτώ μήνες φέρεται να πραγματοποίησε τουλάχιστον επτά επιθέσεις και απόπειρες βιασμού, κυρίως κοντά σε σταθμούς του μετρό.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, ο δράστης καταδίωκε τα ανυποψίαστα θύματά του και επιτίθετο όταν έβρισκε την κατάλληλη ευκαιρία.

Μία από τις γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση περιγράφει τα όσα εφιαλτικά έζησε στον Πειραιά: «Γυρνάω για να δω τι συμβαίνει και βλέπω έναν κύριο τον οποίο δεν γνωρίζω, ο οποίος με το που αντιλαμβάνεται ότι τον κοιτάζω, έπιανε το στήθος μου και τα οπίσθιά μου. Έβγαλα το κινητό μου, τον έβγαλα φωτογραφία, μπορούσαμε από την κάμερα να ταυτοποιήσουμε ότι είναι το ίδιο άτομο».

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο 36χρονος δεν πτοούνταν ούτε από τις κάμερες ασφαλείας, συνεχίζοντας τις επιθέσεις του με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.

Άλλη γυναίκα περιγράφει: «Είχα βγει το πρωί με τον σκύλο μου βόλτα πολύ κοντά στο σπίτι μου, σε κεντρικό δρόμο, και καθώς περπάταγα, δεν είχα αντιληφθεί κάποιον να είναι από πίσω μου, με πλησίασε, με άρπαξε από τα οπίσθια πολύ δυνατά και άρχισα εγώ να του φωνάζω, να βρίζω. Και έστριψε στο πρώτο στενό».

Έρευνες για πιθανή εμπλοκή σε άλλα περιστατικά

Ο 36χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Καμίνια. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του αντιστάθηκε σθεναρά, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Όπως ανέφερε μία από τις γυναίκες που προχώρησαν σε αναγνώριση: «Στο αστυνομικό τμήμα, μου είπαν ότι είναι καμιά δεκαριά περιστατικά. Την ώρα πάντως που ήμουν εγώ και κάναμε την αναγνώριση, ήμασταν τέσσερις κοπέλες, η μία νομίζω ήταν και ανήλικη».

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει αν ο συλληφθείς συνδέεται και με άλλες επιθέσεις σε βάρος γυναικών που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε Άλιμο και Νέα Σμύρνη.