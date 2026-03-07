Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου «Ανδρέας Γαρύφαλλος» στην παραλία Βοτσαλάκια στον Πειραιά, μετά την έγκριση της σχετικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αθλητισμού, προϋπολογισμού 705.000 ευρώ.

Το κολυμβητήριο «Ανδρέας Γαρύφαλλος», σημείο αναφοράς για γενιές αθλητών και αθλούμενων, περνά πλέον σε μια νέα εποχή, με παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν συνολικά τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ενεργειακή του απόδοση.

Το σημαντικό αυτό έργο ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες, στο κολυμβητήριο, παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Αθλητισμού Νίκου Γέμελου, καθώς και εκπροσώπων της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κομβικής παρέμβασης για τον υγρό στίβο της πόλης.

Αναλυτικότερα, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Νίκος Βλαχάκος, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ ΔΕΕΠ Α΄ Πειραιώς και Νήσων Γιάννης Ξυφαράς, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρύδης, Τάκης Αβραμίδης, Γρηγόρης Καψοκόλης, καθώς και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Χατζηαλέξης και Άννα Καψή.

Επιπλέον, παρευρέθηκαν οι κολυμβητές του Ολυμπιακού Σέργιος Μπίλας, Βασίλης Σοφικίτης, Γεωργία Παυλοπούλου και Έλενα Χασιάκου, οι αθλήτριες υδατοσφαίρισης: του Ολυμπιακού Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Χριστίνα Σιούτη και του Εθνικού: Αλεξία Τζούρκα και Ελένη Κανετίδου, όπως και οι αθλητές υδατοσφαίρισης: του Ολυμπιακού Παναγιώτης Τζωρτζάτος και Βαγγέλης Πούρος, του Εθνικού: Μιχάλης Θαλασσινός και Djorje Tesanovic.

Κατά τις τοποθετήσεις, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της ενεργειακής αναβάθμισης και της αλλαγής του μηχανοστασίου για τη δημιουργία ενός ακόμη πιο σύγχρονου, ασφαλούς και ενεργειακά αποδοτικού κολυμβητηρίου, αντάξιου των αναγκών των αθλητών, των σωματείων και των δημοτών, ενώ ακολούθησε περιήγηση στους χώρους του κολυμβητηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, είχε προηγηθεί συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο, κατά την οποία ο Δήμαρχος Πειραιά παρέδωσε στον Αναπληρωτή Υπουργό την ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη για την αναβάθμιση της εγκατάστασης, θέτοντας τις βάσεις για την άμεση δρομολόγηση του έργου.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Η αναβάθμιση του κολυμβητηρίου «Ανδρέας Γαρύφαλλος» αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον Πειραιά και για την αθλητική του οικογένεια.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης μας και πραγματικό “καμάρι” για τον υγρό στίβο του Πειραιά. Έχει φιλοξενήσει γενιές αθλητών και έχει συνδεθεί με επιτυχίες, προσπάθειες και όνειρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κολυμβητήριο, κάθε χρόνο, έχει έως και 200.000 επισκέπτες, γεγονός που αποδεικνύει τον κομβικό του ρόλο για την καθημερινή άθληση στην πόλη μας. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία 12 χρόνια σημαντικές παρεμβάσεις για τη συντήρηση και τη βελτίωση της λειτουργίας του. Η χρηματοδότηση αυτή, ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα για μια ουσιαστική και συνολική παρέμβαση, κυρίως στο μηχανοστάσιο και στην ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης, που θα συμβάλει σε καλύτερη λειτουργία, εξοικονόμηση πόρων και αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους αθλητές και τους δημότες.

Σε μια πόλη με πυκνή δόμηση και περιορισμένους διαθέσιμους χώρους για αθλητικές υποδομές, η αξιοποίηση και η αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι απολύτως κρίσιμη. Παράλληλα, συνεχίζουμε τη στόχευσή μας για τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών. Τον επόμενο μήνα παραδίδουμε το γήπεδο 11×11 στη συμβολή των οδών Θηβών και Φαλήρου, σε συνεργασία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και ένα νέο κλειστό γυμναστήριο «Κ. Κωσταράκος» στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα. Επιπλέον, αναμένουμε από την Περιφέρεια, έως το τέλος του έτους, το πλήρως ανακαινισμένο «Π. Καπαγέρωφ».

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση για την άμεση ανταπόκριση, τις γρήγορες διαδικασίες, τη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη σε ένα έργο που έχει ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα για την πόλη μας. Με σχέδιο, συνέπεια και όραμα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις αθλητικές μας υποδομές, εδραιώνοντας τον ρόλο του Πειραιά ως πόλη με ισχυρή αθλητική ταυτότητα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, επεσήμανε:

«Η συνεργασία με τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Μώραλη δεν είναι καινούργια, καθώς προέρχεται και από άλλα επίπεδα του αθλητισμού, στα οποία ήδη συνεργαζόμαστε.

Σήμερα είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική ημέρα για τον υγρό στίβο του Πειραιά, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, καθώς κάθε φορά που επενδύουμε στον υγρό στίβο — ανεξαρτήτως περιοχής — ενισχύεται συνολικά ο Ελληνικός αθλητισμός.

Βρισκόμαστε σ΄ αυτό το στολίδι του Πειραιά, το κολυμβητήριο της πόλης, όπου η συνεργασία μας με τον δήμο μάς οδήγησε στην ανακοίνωση για τη διάθεση 705.000 ευρώ, με στόχο την πλήρη ενεργειακή του αναβάθμιση, 24 χρόνια μετά την τελευταία παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάσταση.

Πρόκειται για μια ενεργειακή αναβάθμιση που θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας για το κολυμβητήριο, με πόρους που θα εξοικονομηθούν και θα επανεπενδυθούν στην εγκατάσταση, ενώ παράλληλα θα αφήσει και ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο έχουμε ανάγκη.

Θα πρέπει επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα, με 500 έργα αθλητικών υποδομών σε εξέλιξη, μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα μεγάλο αθλητικό εργοτάξιο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε επιλέξει να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στον Πειραιά, σε εγκαταστάσεις όπως αυτή στην οποία βρισκόμαστε, αλλά και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς και σε άλλες που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο την ενίσχυση ενός πιο σύγχρονου, ποιοτικού και αναβαθμισμένου αθλητισμού».

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, υπογράμμισε:

«Έχω τη χαρά να μιλάω σήμερα με την παλιά μου ιδιότητα και μεγάλη μου αγάπη: ως αθλήτρια υδατοσφαίρισης. Έχοντας κολυμπήσει πολλά χιλιόμετρα σε αυτή την πισίνα όταν προετοιμαζόμασταν και με τις δύο μου ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Εθνικό, αλλά και μετέπειτα ως Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. στον Δήμο Πειραιά, θέλω να τονίσω πως το έργο που σήμερα ανακοινώνεται είναι κομβικής σημασίας για τον υγρό στίβο της πόλης. Πρόκειται για εγκαταστάσεις, οι οποίες χρήζουν όχι μόνο ανακαίνισης, αλλά και εκσυγχρονισμού. Ως Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτούμε και σχεδιάζουμε έργα και στον Πειραιά με χαρακτηριστικό έργο το εμβληματικό κλειστό γήπεδο Πέτρος Καπαγέρωφ, το οποίο θέλω να πιστεύω πως θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου. Ευελπιστούμε επίσης, σε θετική απάντηση του ελεγκτικού συνεδρίου για τα δύο κολυμβητήρια στο Σ.Ε.Φ., τα οποία έχει ανάγκη ο κόσμος και ο αθλητές μας, οι οποίοι δεν σταματούν να μας κάνουν περήφανους με τις διακρίσεις τους».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ανέφερε:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για το κολυμβητήριο του Πειραιά. Η ανακοίνωση της χρηματοδότησης των 705.000 ευρώ για την αλλαγή του μηχανοστασίου και την ενεργειακή αναβάθμιση του «Ανδρέας Γαρύφαλλος» είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την πόλη μας. Είναι ένα έργο ουσίας που θα μειώσει το κόστος λειτουργίας, θα βοηθήσει το περιβάλλον και θα βελτιώσει σημαντικά μια εγκατάσταση που εξυπηρετεί καθημερινά παιδιά, αθλητές και συλλόγους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη για την επιμονή του και τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Βρούτση για τη στήριξή του. Ο Πειραιάς προχωρά με παρεμβάσεις που αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα».