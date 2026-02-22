Εντυπωσιακές στολές, πολύχρωμα κομφετί, μουσική, χορός, αστείρευτο κέφι, εκπλήξεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και αμέτρητα παιχνίδια συνέθεσαν το σκηνικό μιας ξεχωριστής γιορτής, στο μεγάλο Αποκριάτικο Καρναβαλοπάρτι για παιδιά του Δήμου Πειραιά, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες, στην πλατεία Κοραή.

Εκατοντάδες μικροί Πειραιώτες, μαζί με τους γονείς τους, φόρεσαν ευφάνταστες στολές και συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δράσεις, απολαμβάνοντας ένα αποκριάτικο πρόγραμμα γεμάτο παιχνίδι, δημιουργικότητα και διασκέδαση.

Η πλατεία Κοραή μεταμορφώθηκε σε μια πολύχρωμη, μαγική παιδική γιορτή, γεμάτη φαντασία, χαμόγελα και αποκριάτικους ρυθμούς, στο πνεύμα των ημερών. Η παρουσία του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με τη συμμετοχή να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Βάλια Κυριαζή – Μώραλη και τον γιο τους Πέτρο, οι οποίοι έγιναν μέρος της μεγάλης αυτής αποκριάτικης γιορτής.

Ανιματέρ, ξυλοπόδαροι και αγαπημένοι ήρωες κινουμένων σχεδίων ξεσήκωσαν το κοινό, ενώ οι εντυπωσιακές μπαλονοκατασκευές γέμισαν την πλατεία με χρώμα και δημιουργικότητα. Τα παιδιά συμμετείχαν στα εργαστήρια κατασκευής αποκριάτικης μάσκας, ζωγραφικής και face painting, δημιουργώντας τις δικές τους αποκριάτικες εμπνεύσεις.

Στη σκηνή, το πλούσιο πρόγραμμα με ταχυδακτυλουργικά και ζογκλερικά shows, διαδραστικά παιχνίδια, χορευτικά performances και το παραδοσιακό γαϊτανάκι κράτησε αμείωτο το κέφι, ενώ η μουσική από τον DJ έδωσε τον ρυθμό σε ένα ασταμάτητο πάρτι. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η εντυπωσιακή χορευτική performance της Rumi από την ταινία «K-Pop Demon Hunters», που με τον παλμό της K-pop ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους και καταχειροκροτήθηκε.

Ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά προκάλεσε ο οργανωμένος παιδότοπος με τραμπολίνο και παιχνίδια δεξιοτήτων, ενώ εκατοντάδες χαρταετοί μοιράστηκαν δωρεάν στους μικρούς φίλους, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν στο έθιμο της Καθαράς Δευτέρας.

Μουσικά τη γιορτή πλαισίωσαν οι Νέοι Μουσικοί του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής, εορταστικής ατμόσφαιρας.

Το μεγάλο Αποκριάτικο Καρναβαλοπάρτι, στην πλατεία Κοραή, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και επιβεβαίωσε ότι ο Πειραιάς ξέρει να γιορτάζει τις Απόκριες με κέφι, δημιουργικότητα και συμμετοχή.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η πλατεία Κοραή γέμισε χαμόγελα, χρώματα και αστείρευτο κέφι από μικρούς και μεγάλους. Το μεγάλο Αποκριάτικο Καρναβαλοπάρτι απέδειξε, για ακόμη μια φορά, ότι ο Πειραιάς ξέρει να γιορτάζει τις Απόκριες με φαντασία, δημιουργικότητα και συμμετοχή όλων. Είναι υπέροχο να βλέπουμε παιδιά, γονείς και επισκέπτες να ζουν τη μαγεία των Αποκριών μέσα από παιχνίδι, μουσική, χορό και χαμόγελα που πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές που έκαναν αυτή τη γιορτή πραγματικότητα και όλο το προσωπικό του δήμου που δούλεψε με μεράκι για την όμορφη εκδήλωση. Και φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας που ήρθαν σήμερα, φόρεσαν τις πιο ευφάνταστες στολές τους, χόρεψαν, έπαιξαν, κατασκεύασαν μάσκες και συμμετείχαν σε κάθε δραστηριότητα με ενθουσιασμό. Το χαμόγελό τους είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους μας. Περιμένουμε τους Πειραιώτες κι όχι μόνο, με την ίδια διάθεση και ενέργεια την Καθαρά Δευτέρα στη Φρεαττύδα, να γιορτάσουμε τα παραδοσιακά Κούλουμα με γλέντι, μουσική, χορό και το πέταγμα του χαρταετού με την υποστήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, την οποία και ευχαριστώ που, για ακόμα μια χρονιά, στηρίζει τον Δήμο Πειραιά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία αυτής της παραδοσιακής γιορτής».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, επεσήμανε:

«Η πλατεία Κοραή «πλημμύρισε» από μασκαράδες, παιδικά γέλια, κομφετί, χρώματα και μουσικές, στο μεγάλο αποκριάτικο καρναβαλοπάρτι για τα παιδιά και τις οικογένειές τους στην πόλη μας. Παιχνίδια, δημιουργικά εργαστήρια, ανιματέρ, ξυλοπόδαροι, ήρωες κινουμένων σχεδίων, μπαλονοκατασκευές, μουσική και χορευτικές παραστάσεις, συνέθεσαν ένα χαρούμενο, αποκριάτικο πολύχρωμο σκηνικό, γεμάτο ζωντάνια. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν, γέλασαν, απόλαυσαν μοναδικές στιγμές και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή Σαρακοστή!».

Στο Αποκριάτικο Καρναβαλοπάρτι παρευρέθηκαν, επίσης, οι Αντιδήμαρχοι Ανδριάνα Ζαρακέλη, Δημήτρης Καρύδης, Παναγιώτης Ρέππας και Κυριακή Μπουρδάκου, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Χατζηαλέξης και Σταυρούλα Μέντη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Κατσικάρης, οι Πρόεδροι των Α΄ και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων Δημήτρης Πεφάνης και Παναγιώτα Θειακούλη – Βοϊδονικόλα, αντίστοιχα, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χρήστος Μακρής και Δέσποινα Αρβανίτου αντίστοιχα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βασίλης Ταταρόπουλος, οι σύμβουλοι του Δημάρχου, Βασίλης Καραγιάννης, Βασίλης Χρήστου, Αλέξανδρος Νανόπουλος, Παναγιώτης Κυρίμης, Γεράσιμος Αγγελετάκης κ.ά.

Οι εκδηλώσεις στον Πειραιά κορυφώνονται την Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακό Γλέντι και Κούλουμα στη Φρεαττύδα με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 12:00, η παραλία Φρεαττύδας γίνεται το επίκεντρο της γιορτής, με ένα μεγάλο γλέντι με ζωντανή μουσική και χορό, σε ένα αυθεντικό «πανηγύρι» δίπλα στη θάλασσα. Ένα μουσικό ταξίδι στα νησιά μας και στις ρίζες της λαϊκής μας παράδοσης.

Για μία ακόμη χρονιά, η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα βρίσκεται εκεί, προσφέροντας σε όλους σαρακοστιανά εδέσματα, την παραδοσιακή λαγάνα, χαλβά και καλό κρασί, δίνοντας γεύση στη μεγάλη αυτή γιορτή, ενώ μικροί και μεγάλοι θα συμμετάσχουν στο παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής Βαγγέλης Κονιτόπουλος στη φωνή και το λαούτο, ο Νίκος Χατζόπουλος στο βιολί, ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και μια ομάδα 10 καλλιτεχνών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κεφιού και χορού με νησιώτικα και παραδοσιακά τραγούδια. Μαζί τους οι: Μιχάλης Κονιτόπουλος, Φωτεινή Κυριακίδου, Στέλιος Κούτσουκος, Δημήτρης Ρέππας, Παύλος Διαμαντόπουλος και Γιώργος Καρελιώτης.

H Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά θα συνοδεύσει μουσικά την εκδήλωση.

Σε περίπτωση βροχής, η εκδήλωση θα γίνει στο 1ο Γενικό Λύκειο Καλλίπολης (Χατζηκυριακού 27).

Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές για κατοίκους και επισκέπτες.

Διοργάνωση: Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Τουρισμού – Destination Piraeus.