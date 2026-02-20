Υψηλή επιβατική κίνηση αναμένεται το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή άνοδο της ταξιδιωτικής ζήτησης για τη συγκεκριμένη αργία. Οι πληρότητες στα αεροπλάνα ξεπερνούν το 80% τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς χιλιάδες Έλληνες έχουν ήδη προγραμματίσει τις αποδράσεις τους.

Η φετινή εικόνα για το τριήμερο αποτυπώνει τη διαρκή διάθεση των Ελλήνων να ταξιδεύουν, είτε προς κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς είτε προς δημοφιλείς ελληνικούς νησιωτικούς, επιβεβαιώνοντας ότι οι αργίες παραμένουν βασικός μοχλός ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της AEGEAN, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι συντελεστές πληρότητας διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στο δίκτυο εξωτερικού από την Αθήνα οι πληρότητες υπερβαίνουν το 85%, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και από τη Θεσσαλονίκη.

Θετική παραμένει και η εικόνα στο εσωτερικό δίκτυο, όπου από την Αθήνα οι πληρότητες αγγίζουν το 80%, ενώ από τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν το 85%. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την έντονη κινητικότητα των ταξιδιωτών ενόψει του τριημέρου.

Προτιμήσεις ταξιδιωτών και δημοφιλείς προορισμοί

Η μεγαλύτερη δυναμική παρατηρείται τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, με αυξημένες αναχωρήσεις και αφίξεις στα δύο μεγάλα αεροπορικά κέντρα της χώρας.

Από την Αθήνα, στους πιο δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού περιλαμβάνονται η Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Κωνσταντινούπολη. Από τη Θεσσαλονίκη, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Βρυξέλλες, η Ρώμη, η Βαρκελώνη, το Μόναχο και η Λάρνακα.

Στο εσωτερικό, οι νησιωτικοί προορισμοί κυριαρχούν. Από την Αθήνα, υψηλή ζήτηση παρουσιάζουν η Αλεξανδρούπολη, η Χίος, το Ηράκλειο, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Από τη Θεσσαλονίκη, προτιμώνται η Χίος, η Λήμνος, η Κως, το Ηράκλειο και η Ρόδος.

Αυξημένο ενδιαφέρον και για λιγότερο παραδοσιακούς προορισμούς

Παράλληλα, υψηλές πληρότητες σημειώνουν και λιγότερο παραδοσιακοί προορισμοί, όπως η Σόφια, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και το Ζάγκρεμπ. Αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης πιο μακρινοί προορισμοί, όπως η Τζέντα, το Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι.

Αν και οι περισσότεροι ταξιδιώτες οργανώνουν τις αποδράσεις τους αρκετό καιρό πριν από περιόδους αιχμής, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για όσους αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται προορισμοί όπως η Τιφλίδα, το Γιερεβάν και το Κισινάου.