Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και πολλοί πολίτες ετοιμάζονται να ταξιδέψουν σε αγαπημένους προορισμούς της Ελλάδας για να περάσουν τις γιορτές σε εορταστική ατμόσφαιρα.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου και οι ξενοδόχοι δηλώνουν αισιόδοξοι, καθώς οι πληρότητες φτάνουν ήδη το 90%. Αράχωβα, Καρπενήσι, Τρίκαλα και Ζαγοροχώρια βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των εκδρομέων που αναζητούν το ιδανικό κατάλυμα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Αν και οι αγρότες δεν επιθυμούν να σταθούν εμπόδιο στις εξορμήσεις των ταξιδιωτών, το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους εκδρομείς.

Πληρότητες και τιμές στους δημοφιλείς προορισμούς

Παρά τις πρώιμες ακυρώσεις, το Πήλιο και τα γύρω χωριά παραμένουν ανθεκτικά, με τους ξενοδόχους να αισιοδοξούν ότι η σεζόν δεν θα επηρεαστεί σημαντικά. Οι τιμές κυμαίνονται από 80 έως 140 ευρώ το δίκλινο με πρωινό, ανάλογα με το κατάλυμα και την τοποθεσία.

Στη Δράμα, η Ονειρούπολη συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη χώρα. Η πόλη μεταμορφώνεται σε έναν φωτεινό, χιονισμένο κόσμο που θυμίζει σκηνικό παραμυθιού.

Πελοπόννησος και ορεινά θέρετρα με υψηλή ζήτηση

Υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στη Δημητσάνα, όπου η διαμονή ξεκινά από 80 ευρώ για ζευγάρια με πρωινό, ενώ για τετραμελείς οικογένειες φτάνει τα 140 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η Βυτίνα με το Μαύρο Δάσος και η Στεμνίτσα με τα παραδοσιακά εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες στην καρδιά της Πελοποννήσου.

Στις κορυφαίες επιλογές των ταξιδιωτών παραμένουν και οι προορισμοί με χιονοδρομικά κέντρα. Τα Καλάβρυτα ξεχωρίζουν με το εντυπωσιακό Μέγα Σπήλαιο και τη βόλτα με τον Οδοντωτό, που αποτελούν σταθερές αξίες για τους επισκέπτες.

Εναλλακτικές επιλογές για τις γιορτές

Με πλούσια φύση και γραφικά σοκάκια, τα ελληνικά χωριά αναμένεται να προσελκύσουν και φέτος πλήθος επισκεπτών. Παρά τις υψηλές πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς, οι κρατήσεις συνεχίζονται μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Την ίδια ώρα, όσοι επιλέξουν να παραμείνουν στην πόλη θα έχουν επίσης πολλές επιλογές για να απολαύσουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα του κλεινού άστεως.