Στον φετινό οδηγό του BBC για τα καλύτερα μέρη για ταξίδια, οι δημοσιογράφοι του Βρετανικού μέσου επέλεξαν προορισμούς που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης/

Άμπου Ντάμπι, Η

Πολιτιστική αναγέννηση με νέα μουσεία όπως το TeamLab Phenomena, το Εθνικό Μουσείο Zayed και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, καθώς και η επέκταση θεματικών πάρκων όπως η Warner Bros. World και το Yas Waterworld. Αναμένονται νέες προσθήκες, όπως το Guggenheim και η πρώτη Disneyland της Μέσης Ανατολής.

Αλγερία

Ρωμαϊκά ερείπια, ιστορικές πόλεις και η Σαχάρα προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Η χώρα διευκολύνει την πρόσβαση με βίζα κατά την άφιξη και νέες αεροπορικές συνδέσεις, ενώ ενισχύει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εκπαίδευση των τοπικών τεχνιτών.

Κοιλάδα Κολτσάγκουα, Χιλή

Προορισμός για οινόφιλους και φυσιολάτρες, με ιστορικά οινοποιεία, γαστρονομικές εμπειρίες και δραστηριότητες όπως ροντέο και παρατήρηση άστρων. Προσφέρει χαλαρή και αυθεντική επαφή με την τοπική κουλτούρα των γκάουτσο.

Νήσοι Κουκ

Παραδεισένιοι προορισμοί με χαμηλό τουριστικό φόρτο, πλούσια πολυνησιακή κουλτούρα και φυσική ομορφιά. Νέες πολυτελείς και περιβαλλοντικά φιλικές διαμονές συνδυάζονται με αυστηρή προστασία των θαλάσσιων πάρκων και της ενδοχώρας. Οι πρόσβαση έχει βελτιωθεί με νέες πτήσεις από ΗΠΑ και Αυστραλία.

Κόστα Ρίκα

Τροπικά δάση, παραλίες με λευκή άμμο και πλούσια άγρια ζωή συνθέτουν το σκηνικό για περιπέτεια και ευεξία. Η χώρα πρωτοπορεί στην προστασία του περιβάλλοντος, με πάνω από το 25% της επικράτειας προστατευμένη νομικά και στόχο ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως πεζοπορία στο Εθνικό Πάρκο Κορκοβάντο, σερφ, γιόγκα και περιβαλλοντικά προγράμματα, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση των οικοσυστημάτων.

Εβρίδες, Σκωτία

Απομακρυσμένα νησιά με απόμερες παραλίες, πέτρινους κύκλους και ζωντανές κοινότητες. Νέες προσθήκες περιλαμβάνουν κέντρο επισκεπτών για τις Calanais Standing Stones και νέα αποστακτήρια ουίσκι, όπως το Laggan Bay Distillery και το Portintruan Distillery, που ενισχύουν τον πολιτιστικό και γαστρονομικό τουρισμό.

Ishikawa, Ιαπωνία

Η χερσόνησος Νότο και η πόλη Καναζάβα συνδυάζουν παραδοσιακές τέχνες, βραβευμένο σάκε και φυσική ομορφιά. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως φύτευση ρυζιού και κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων, υποστηρίζοντας την ανοικοδόμηση μετά τον σεισμό του 2024 και την προστασία των τοπικών παραδόσεων.

Νησιά Κομόντο, Ινδονησία

Ένα από τα σημαντικότερα θέατρα άγριας ζωής στον πλανήτη, με κοραλλιογενείς υφάλους και τους τελευταίους δράκους Κομόντο. Το 2026, νέα προγράμματα διατήρησης και αυστηρές άδειες εξασφαλίζουν ότι ο τουρισμός στηρίζει την προστασία των οικοτόπων και των τοπικών κοινοτήτων, ενώ η πρόσβαση βελτιώνεται με απευθείας πτήσεις από Σιγκαπούρη και Κουάλα Λουμπούρ.

Loreto, Baja California Sur, Μεξικό

Εθνικό Πάρκο Loreto Bay με θαλάσσια άγρια ζωή: γαλάζιες φάλαινες, θαλάσσιες χελώνες και θαλάσσια λιοντάρια. Οι επισκέπτες συμμετέχουν σε παρατήρηση φαλαινών, καθαρισμούς ακτών και φεστιβάλ προστασίας της φύσης, ενώ εξερευνούν ερημονήσια και φαράγγια.

Μοντενέγκρο

Ο κόλπος του Κότορ και η ενδοχώρα με οροσειρές, λίμνες και απομακρυσμένα χωριά προσφέρουν πεζοπορία και βιώσιμο τουρισμό. Η εντυπωσιακή φύση συνδυάζεται με ιστορικές πόλεις και πολιτιστική κληρονομιά.

Ακτή Όρεγκον, ΗΠΑ

Μαγευτική ακτογραμμή 370 μιλίων με φαράγγια, δάση σεκόγιας, φάρους και μεταναστευτικές φάλαινες. Η ακτή παραμένει δημόσια και προσβάσιμη για όλους, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες φύσης και εξερεύνησης.

Όουλου, Φινλανδία

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2026, με φεστιβάλ, pop-up εκθέσεις και γαστρονομικές εμπειρίες Arctic Food Lab. Η πόλη συνδυάζει την αρκτική φύση, την κουλτούρα της σάουνας και τη βιώσιμη δημιουργικότητα.

Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

Γιορτάζει τα 250 χρόνια των ΗΠΑ με εκδηλώσεις, μουσεία, τοιχογραφίες, αθλητικά γεγονότα και φεστιβάλ που αναδεικνύουν ιστορία, τέχνη και καινοτομία.

Πνομ Πενχ, Καμπότζη

Η πρωτεύουσα αναπτύσσει βιώσιμο αστικό τουρισμό, με νέο διεθνές αεροδρόμιο, πεζοδρόμους, ηλεκτρικά tuk-tuk και μπουτίκ ξενοδοχεία. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τοπική κουζίνα, χειροτεχνίες και πολιτιστικά ανοίγματα σε μια πόλη που ανανεώνεται.

Πορτογαλία

Γιατί να πάτε: Η γενέτειρα της Πορτογαλίας – και η Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2026

Μόλις 65 χλμ. από το Πόρτο, η Γκιμαράες βρίσκεται εκπληκτικά κάτω από το ραντάρ για μια πόλη που θεωρείται η γενέτειρα της Πορτογαλίας τον 12ο αιώνα και η πρώτη της πρωτεύουσα. Ο όμορφα διατηρημένος μεσαιωνικός πυρήνας της είναι ένα συνονθύλευμα από πλακόστρωτες πλατείες και σοκάκια διάσπαρτα με μεγαλοπρεπή παλάτια και εστιατόρια με βεράντες, από εστιατόρια με αστέρια Michelin μέχρι χαλαρά εστιατόρια και μπαρ με μπυραρίες craft. Σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο, η κοντινή τοποθεσία Citânia de Briteiros είναι ένας εντυπωσιακός αρχαίος οικισμός στην κορυφή ενός λόφου που χρονολογείται από τον 9ο αιώνα π.Χ.

Αλλά το Γκιμαράες δεν είναι μουσειακό έκθεμα. Η πόλη έχει μια νεανική, δημιουργική ενέργεια χάρη στο ότι είναι μια από τις παλαιότερες πανεπιστημιουπόλεις της Πορτογαλίας, με σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού να είναι κάτω των 30 ετών. Η σύγχρονη κουλτούρα βρίσκεται άνετα δίπλα στους μεσαιωνικούς δρόμους της: φουτουριστικές γκαλερί που χτίστηκαν για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2012 συνδυάζονται με μουσεία σε αρχαία μοναστήρια και χίπστερ στέκια λαξευμένα σε παλιά εργοστάσια.

Το 2026, η Γκιμαράες γιορτάζει τόσο τα 25 χρόνια που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO όσο και τον νέο της τίτλο ως Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης – αναγνώριση δύο δεκαετιών έργου βιωσιμότητας που έχει ενσωματωθεί σε όλη την πόλη. Περιπλανηθείτε σε νεοσύστατες πράσινες οάσεις της πόλης και σε καλλιτεχνικά ανακαινισμένα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς ή περπατήστε στις όχθες των αναστηλωμένων όχθων ποταμών, με έναν στόλο ηλεκτρικών λεωφορείων που συνδέουν τα έργα. Είναι μια πόλη με προοδευτικό πνεύμα, ήσυχα γεμάτη αυτοπεποίθηση – και μια από τις πιο συναρπαστικές εκπλήξεις της Ευρώπης για το 2026.

Σαμπούρου, Κένυα

Γιατί να πάτε: Τοπία χωρίς κόσμο, σπάνια άγρια ζωή και οι νεότερες αστρονομικές εμπειρίες της Κένυας

Πέρα από τη φασαρία του Ναϊρόμπι και την κυκλοφοριακή συμφόρηση του Μασάι Μάρα βρίσκεται η κομητεία Σαμπούρου, μια απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Κένυας που εδώ και καιρό δίνει προτεραιότητα στις περιβαλλοντικές και κοινοτικές προσπάθειες διατήρησης. Το 2026, η συχνά παραμελημένη περιοχή εντείνει την εστίασή της στην περιπέτεια με γνώμονα τον αντίκτυπο, με ένα νέο έργο αστροτουρισμού, δύο εγκαίνια κατασκηνώσεων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος – το Basecamp Samburu και το Soroi Samburu Lodge – και συνεχιζόμενες εργασίες για ένα σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή που δίνει προτεραιότητα στην αναδάσωση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι ταξιδιώτες που φτάνουν στα ημι-άνυδρα τοπία κατά μήκος του ποταμού Ewaso Nyiro θα βρουν μια συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία από έργα προστασίας του περιβάλλοντος και έργα που αναδεικνύουν τις παραδόσεις του λαού Samburu (Lokop). Στο Soroi Samburu Lodge, το οποίο θα ανοίξει πλήρως στα μέσα του 2026, οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν τοπικά έργα και να ανταλλάξουν ιστορίες με μέλη του Samburu γύρω από τη φωτιά.

Η προστασία της άγριας ζωής παραμένει κεντρικής σημασίας σε όλα τα εννέα καταφύγια του Σαμπούρου, συμπεριλαμβανομένου του “Samburu Special Five”, μιας συλλογής σπάνιων ζώων ενδημικών στη βόρεια Κένυα. Παρακολουθήστε ασπρόμαυρους ρινόκερους με το Saruni Basecamp – και οι δύο πληθυσμοί έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο – ή βοηθήστε στη φροντίδα ορφανών ελεφάντων στο Καταφύγιο Ελεφάντων Reteti, που ανήκει στην κοινότητα, και μάθετε για τη διατήρηση στο κέντρο επισκεπτών που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση.

Οι λάτρεις του νυχτερινού ουρανού μπορούν να εξερευνήσουν τα θαύματα του σύμπαντος με το αστροτουριστικό έργο του Samburu Sopa Lodge, μια πρωτοποριακή προσπάθεια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025. Ακούστε αρχαίες αστρικές παραδόσεις από ιθαγενείς οδηγούς, συναντήστε αστροφυσικούς στο πρώτο αστροτουριστικό πλανητάριο της Κένυας και κοιμηθείτε κάτω από τον ισημερινό ουρανό στα καθορισμένα αστρικά κρεβάτια του Basecamp Samburu, με αστερισμούς ορατούς και από τα δύο ημισφαίρια.

Η κοιλάδα Slocan, Βρετανική Κολομβία, Καναδάς

Γιατί να πάτε: Περπατήστε σε ένα δυναμικό νέο μονοπάτι που τιμά ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην καναδική ιστορία

Μέσα σε μια κοιλάδα με καθαρές λίμνες και βαθιά δάση και πλαισιωμένη από τα βουνά Purcell και Selkirk, η περιοχή Slocan προσελκύει εδώ και καιρό ταξιδιώτες που αναζητούν την ακατέργαστη, άγρια ομορφιά. Το 2026, το Μονοπάτι Ιαπωνικής Καναδικής Κληρονομιάς – μια διαδρομή αυτο-οδηγούμενη προς τιμήν όσων ξεριζώθηκαν και περιορίστηκαν βίαια εδώ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – θα προσθέσει βαθύτερο νόημα σε αυτό το τοπίο.

Μεταξύ 1942 και 1946, περισσότεροι από 22.000 Ιάπωνες Καναδοί εκτοπίστηκαν από παράκτιες κοινότητες και στάλθηκαν στην ενδοχώρα σε βιαστικά κατασκευασμένους χώρους κράτησης σε χωράφια αγροτών και εγκαταλελειμμένες πόλεις εξόρυξης όπως το Σάντον στην κοιλάδα Σλόκαν. Παρά τις δυσκολίες – την απώλεια σπιτιών, μέσων διαβίωσης και κοινότητας – οι έγκλειστοι έχτισαν σχολεία, κήπους, πολιτιστικούς χώρους και δίκτυα υποστήριξης. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους αργότερα θα συνέβαλαν σημαντικά στην πολιτική, καλλιτεχνική και ακαδημαϊκή ζωή του Καναδά.

Προσβάσιμο με αυτοκίνητο, ποδήλατο ή με τα πόδια, το νέο μονοπάτι μήκους 60 χιλιομέτρων (37 μέτρων) ακολουθεί επαρχιακούς δρόμους και σιδηροδρομικά μονοπάτια, συνδέοντας μουσεία, μνημειακούς κήπους, έναν χώρο κράτησης δίπλα στη λίμνη και εκθέματα με πρωτοβουλία της κοινότητας που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με Ιαπωνοκαναδικές οικογένειες. Μεταξύ των στάσεων, οι ταξιδιώτες μπορούν να σταματήσουν σε καφετέριες που προσφέρουν φαγητό από το αγρόκτημα στο τραπέζι, να κάνουν κουπί στα ήρεμα νερά της λίμνης Slocan, να περιηγηθούν σε στούντιο χειροτεχνίας, να κάνουν μια βουτιά σε μια θερμή πηγή ή να εξασκηθούν στο shinrin-yoku σε ένα αρχέγονο δάσος.

Το μονοπάτι προσφέρει έναν στοχαστικό, τοπογραφικό τρόπο κατανόησης ενός σκοτεινού και κρίσιμου κεφαλαίου στην καναδική ιστορία, σε μια στιγμή που τα ζητήματα του ανήκειν είναι ιδιαίτερα επείγοντα. Για τις κοινότητες της κοιλάδας, η νέα πρωτοβουλία τιμά το παρελθόν, διατηρώντας παράλληλα το μέλλον της περιοχής.

Oυλουρού, Αυστραλία

Γιατί να πάτε: Μια επέτειος ορόσημο – και ένας νέος τρόπος να περπατήσετε σε αρχαία, ιερή γη

Τον Οκτώβριο του 2025 συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε που το ιστορικό οροπέδιο Uluru Handback επέστρεψε αυτό το ιερό μέρος στους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες του, Anangu – ένα ορόσημο που συνεχίζει να αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο η Αυστραλία ασχολείται με τις τοποθεσίες των Αβορίγινων. Το έθνος έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από τότε που οι επισκέπτες ενθαρρύνονταν κάποτε να σκαρφαλώνουν σε αυτό που τότε ήταν γνωστό ως Ayers Rock, μια πρακτική που απαγορεύτηκε επίσημα το 2019. Σήμερα, οι Anangu αφηγούνται τις ιστορίες τους με τους δικούς τους όρους και οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδεθούν με αυτήν την αρχαία γη με βαθύτερους, πιο ουσιαστικούς τρόπους.

Η μεγαλύτερη στιγμή της χρονιάς θα είναι η έναρξη του Uluru-Kata Tjuta Signature Walk: ένα πενθήμερο και τετράήμερο ταξίδι που συνδέει τους πανύψηλους θόλους της Kata Tjuta με τη βάση του παγκοσμίως διάσημου κόκκινου βράχου. Η διαδρομή διασχίζει 54 χλμ. (33,5 μ.) μονοπατιών χαρτογραφημένων από την Anangu, μέσα από δάσος βελανιδιάς στην έρημο, πεδιάδες spinifex και περιοχή με κόκκινους αμμόλοφους που κανονικά είναι κλειστή για το κοινό. Είναι επίσης ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι ταξιδιώτες μπορούν να κοιμηθούν μέσα στο Εθνικό Πάρκο Uluru-Kata Tjuta – ένα σπάνιο προνόμιο που κατέστη δυνατό χάρη σε μια δεκαετία συνεργασίας με τους Παραδοσιακούς Ιδιοκτήτες – διαμένοντας σε όμορφα διαμορφωμένους οικολογικούς καταυλισμούς και σε ένα νέο κατάλυμα που έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται στην παλέτα της ερήμου. Ήδη ονομασμένο ως ένα από τα Great Walks of Australia, συνδυάζει πεζοπορίες στην ανατολή του ηλίου, καταστρώματα παρατήρησης των άστρων και εργαστήρια με επικεφαλής τους ιθαγενείς, με ένα μερίδιο των εσόδων να επιστρέφει απευθείας στους κοινοτικούς εταίρους.

Πέρα από το μονοπάτι, οι ταξιδιώτες μπορούν να ζήσουν δύο εξαιρετικά νυχτερινά τοπία: το Wintjiri Wiru, την εμπειρία αφήγησης ιστοριών με drone και φως, με επικεφαλής τους Anangu, πάνω από την έρημο, και το Field of Light, που γιορτάζει την 10η επέτειό του το 2026 ως η πλέον εμβληματική εγκατάσταση του Bruce Munro με 50.000 λαμπερά στελέχη.

Πηγή:BBC