Η νέα ταυτότητα φέρνει αλλαγές για τους Έλληνες πολίτες, αλλά δεν σημαίνει ότι χάνεται το δικαίωμα ταξιδιών. Οι κάτοχοι της νέας ταυτότητας θα μπορούν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν σε χώρες της ΕΕ και της Ζώνης Σένγκεν χωρίς διαβατήριο, όπως και σήμερα. Το άρθρο απαντά σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για χρήση, ισχύ και ταξίδια.

Τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα:

Η νέα ταυτότητα αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως την παλιά, προσφέροντας σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και ψηφιακή δυνατότητα αναγνώρισης. Ωστόσο, δεν αντικαθιστά το διαβατήριο ως διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο για χώρες εκτός ΕΕ.

Ταξίδια εντός ΕΕ και Σένγκεν:

Οι Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν χωρίς διαβατήριο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν, χρησιμοποιώντας μόνο τη νέα ταυτότητα. Αυτό διασφαλίζει την ομαλή μετακίνηση για τουρισμό, εργασία ή σπουδές.

Χρήση σε χώρες εκτός ΕΕ:

Για ταξίδια εκτός ΕΕ και Σένγκεν, το διαβατήριο παραμένει απαραίτητο. Η νέα ταυτότητα δεν αντικαθιστά την ανάγκη για διαβατήριο σε χώρες εκτός της ευρωπαϊκής ζώνης.

Συμβουλές για τους ταξιδιώτες:

Ελέγχετε πάντα τις απαιτήσεις εισόδου της χώρας προορισμού.

Φροντίστε η ταυτότητα να είναι σε ισχύ πριν το ταξίδι.

Για χώρες εκτός ΕΕ, φροντίστε να έχετε έγκυρο διαβατήριο.

Η νέα ταυτότητα κάνει τα ταξίδια εντός ΕΕ πιο εύκολα, αλλά δεν καταργεί το διαβατήριο. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πού και πότε χρειάζεται κάθε έγγραφο, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις στο εξωτερικό.

