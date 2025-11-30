Η έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον και αρκετές απορίες. Παρότι η διαδικασία έχει παρουσιαστεί επίσημα, πολλά κρίσιμα σημεία δεν έχουν γίνει πλήρως γνωστά στο ευρύ κοινό.

Ένα από αυτά ενδεχομένως να αφορά τη διάρκειά της. Η νέα ταυτότητα έχει ημερομηνία λήξης 10 ετών όμως υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχει ισχύ για 12 μήνες.

Όπως αναφέρεται στο σάιτ της ΕΛΑΣ «επισημαίνεται ότι εάν είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων, τότε η διάρκεια του δελτίου σας θα είναι περιορισμένη (ισχύς 12 μηνών), αντί 10 ετών που ισχύει για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις».

Αναλυτικά το συγκεκριμένο απόσπασμα που συνδέεται με τη δακτυλοσκόπηση:

Η δακτυλοσκόπηση, η οποία γίνεται με ειδικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αφορά τη λήψη δύο (2) δακτυλικών αποτυπωμάτων και συγκεκριμένα των δεικτών των δύο χεριών σας.

και συγκεκριμένα των δεικτών των δύο χεριών σας. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα, μέσου ή παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά.

Η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πέραν των περιπτώσεων εμφανούς ακρωτηριασμού, αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται.

Τι πρέπει να κάνετε μόλις την πάρετε

Μόλις κρατήσετε τη νέα σας ταυτότητα στα χέρια σας, μην ξεχάσετε να ενημερώσετε τους φορείς και τις εταιρείες με τους οποίους συνεργάζεστε, αλλιώς μπορεί να προκύψουν προβλήματα σε αναλήψεις, συμβόλαια ή άλλες συναλλαγές.

Πρέπει να ενημερώσετε:

Τράπεζες: Ενημερώνετε τα στοιχεία σας μέσω e-banking ή καταστήματος.

Εργοδότης: Δίνετε φωτοτυπία στο HR ή στη μισθοδοσία.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας, ζωής.

Πάροχοι κινητής και Internet: Online ή στο κατάστημα.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

Εφαρμογές πληρωμών: Viva Wallet, Revolut, ανεβάζετε φωτογραφία στο προφίλ σας.

Aυτόματη ενημέρωση δημόσιων υπηρεσιών

Η καλή είδηση είναι ότι μόλις εκδοθεί η ταυτότητα, η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών. Άρα οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και δεν χρειάζεται να τρέχετε παντού.

Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Βήμα – βήμα η διαδικασία έκδοσης:

1. Κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά

Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.

Επιλέγεται η Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και η διαθέσιμη ημέρα/ώρα.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι δυνατή έως 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή Έκδοσης.

2. Κόστος έκδοσης

Ηλεκτρονικό παράβολο: 10 € (5 € για πολύτεκνους)

Ένσημο ΕΛΑΣ: 0,50 €

Τα e-παράβολα πρέπει να πληρωθούν πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

3. Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr.

Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του.

Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη 12 μήνες για άλλες κρατικές εκδόσεις.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν TAXISnet, κινητό ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

4. Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και βελτιώνοντας τη διαχείριση των στοιχείων.