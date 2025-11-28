Τι ισχύει σήμερα

Αν διαθέτετε ταυτότητα που εκδόθηκε από το 2000 και μετά, με το όνομά σας σε λατινικούς χαρακτήρες και σε καλή κατάσταση, μπορείτε χωρίς κανένα πρόβλημα να ταξιδέψετε σε όλες τις χώρες της ΕΕ και της Ζώνης Σένγκεν.

Τι αλλάζει από τον Αύγουστο του 2026

Με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό:

Οι παλιές ελληνικές ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός ΕΕ.

Όσοι δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα, θα χρειάζονται διαβατήριο , ακόμη και για χώρες Σένγκεν.

Η αλλαγή αφορά όλα τα μέλη της ΕΕ και όλα τα κράτη της Συνθήκης Σένγκεν.

Με απλά λόγια: Έκλεισες φθηνά εισιτήρια; Ωραία. Αλλά χωρίς νέα ταυτότητα, δεν πετάς.

Ποιες είναι οι χώρες που επηρεάζονται

Η απόφαση καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κροατία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Κύπρος, Μάλτα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πολωνία και όλες οι υπόλοιπες χώρες-μέλη.

Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

Τι πρέπει να κάνετε από τώρα

Για να μη βρεθείτε με αχρησιμοποίητα εισιτήρια: