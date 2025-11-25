Η Ελλάδα εισάγει σταδιακά τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ), έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, που πλέον αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Σκοπός του ΠΑ είναι η απλοποίηση των συναλλαγών με το Δημόσιο και η διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων στα δημόσια μητρώα.

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του πολίτη για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Έχει ήδη αποδοθεί σε 9.311.529 πολίτες, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται καθημερινά για ενήλικες και ανήλικους που διαθέτουν ΑΦΜ.

Πώς θα μάθετε αν έχετε ΠΑ

Μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Στο Gov.gr Wallet για άμεση πρόσβαση.

Οι πολίτες για τους οποίους ολοκληρώθηκε αυτόματα η διαδικασία ενημερώνονται και μέσω email ή «Θυρίδας πολίτη» στο Gov.gr.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα

Σωστά στοιχεία στα μητρώα: Κατά τον έλεγχο στο myInfo, έχουν εντοπιστεί 963.419 περιπτώσεις ανακριβών στοιχείων. Οι πολίτες πρέπει να διορθώσουν τυχόν λάθη για να λάβουν σωστά τον Προσωπικό Αριθμό και τη νέα ταυτότητα. Ο Προσωπικός Αριθμός πρέπει να υπάρχει: Η νέα ταυτότητα δεν εκδίδεται χωρίς τον Προσωπικό Αριθμό. Συνέπεια με το ΑΦΜ: Τα πρόσθετα αλφαριθμητικά στοιχεία του ΠΑ βασίζονται στα ψηφία του ΑΦΜ, γι’ αυτό η σωστή καταγραφή του ΑΦΜ είναι κρίσιμη.

Γιατί είναι σημαντικός ο Προσωπικός Αριθμός

Απλοποιεί τις συναλλαγές με το Δημόσιο, μειώνοντας την ανάγκη για πολλαπλούς αριθμούς.

Βοηθά στη διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων στα βασικά μητρώα.

Ενσωματώνεται στις νέες ταυτότητες, καθιστώντας τις πιο ασφαλείς και έτοιμες για ψηφιακές υπηρεσίες.

Τι πρέπει να κάνετε τώρα

Ελέγξτε τον Προσωπικό Αριθμό σας στο pa.gov.gr ή στο Gov.gr Wallet .

Διορθώστε τυχόν λάθη στα δημόσια μητρώα μέσω της εφαρμογής myInfo .

Αν δεν έχετε ακόμη Προσωπικό Αριθμό, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα όταν διορθωθούν τα στοιχεία σας.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό και ασφαλές Δημόσιο, ενώ η σωστή χρήση του εξασφαλίζει ομαλές διαδικασίες για όλους τους πολίτες.