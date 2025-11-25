Η Ελλάδα εισάγει σταδιακά τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ), έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, που πλέον αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Σκοπός του ΠΑ είναι η απλοποίηση των συναλλαγών με το Δημόσιο και η διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων στα δημόσια μητρώα.

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του πολίτη για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Έχει ήδη αποδοθεί σε 9.311.529 πολίτες, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται καθημερινά για ενήλικες και ανήλικους που διαθέτουν ΑΦΜ.

Πώς θα μάθετε αν έχετε ΠΑ

  • Μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr με χρήση των κωδικών TaxisNet.

  • Στο Gov.gr Wallet για άμεση πρόσβαση.

  • Οι πολίτες για τους οποίους ολοκληρώθηκε αυτόματα η διαδικασία ενημερώνονται και μέσω email ή «Θυρίδας πολίτη» στο Gov.gr.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα

  1. Σωστά στοιχεία στα μητρώα: Κατά τον έλεγχο στο myInfo, έχουν εντοπιστεί 963.419 περιπτώσεις ανακριβών στοιχείων. Οι πολίτες πρέπει να διορθώσουν τυχόν λάθη για να λάβουν σωστά τον Προσωπικό Αριθμό και τη νέα ταυτότητα.

  2. Ο Προσωπικός Αριθμός πρέπει να υπάρχει: Η νέα ταυτότητα δεν εκδίδεται χωρίς τον Προσωπικό Αριθμό.

  3. Συνέπεια με το ΑΦΜ: Τα πρόσθετα αλφαριθμητικά στοιχεία του ΠΑ βασίζονται στα ψηφία του ΑΦΜ, γι’ αυτό η σωστή καταγραφή του ΑΦΜ είναι κρίσιμη.

Γιατί είναι σημαντικός ο Προσωπικός Αριθμός

  • Απλοποιεί τις συναλλαγές με το Δημόσιο, μειώνοντας την ανάγκη για πολλαπλούς αριθμούς.

  • Βοηθά στη διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων στα βασικά μητρώα.

  • Ενσωματώνεται στις νέες ταυτότητες, καθιστώντας τις πιο ασφαλείς και έτοιμες για ψηφιακές υπηρεσίες.

Τι πρέπει να κάνετε τώρα

  • Ελέγξτε τον Προσωπικό Αριθμό σας στο pa.gov.gr ή στο Gov.gr Wallet.

  • Διορθώστε τυχόν λάθη στα δημόσια μητρώα μέσω της εφαρμογής myInfo.

  • Αν δεν έχετε ακόμη Προσωπικό Αριθμό, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα όταν διορθωθούν τα στοιχεία σας.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό και ασφαλές Δημόσιο, ενώ η σωστή χρήση του εξασφαλίζει ομαλές διαδικασίες για όλους τους πολίτες.

