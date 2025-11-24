Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα προβολής του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων GOV GR WALLET, επιτρέποντας στους πολίτες να τον χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Η πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό γίνεται κατόπιν αιτήματος του χρήστη, με θετική ενέργεια εντός της εφαρμογής. Ο Προσωπικός Αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο, αποκρυπτογραφείται και προβάλλεται στην οθόνη του κινητού. Μετά την προβολή, ο ΠΑ αποκρύπτεται ξανά, ενώ η εφαρμογή αποτρέπει τη λήψη στιγμιότυπου οθόνης κατά την εμφάνισή του. Η αποσύνδεση από την εφαρμογή συνεπάγεται εκ νέου απόκρυψη του αριθμού.

Η νέα λειτουργία περιλαμβάνεται στη Κοινή Υπουργική Απόφαση 25392 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β 4705/03.09.2025), η οποία καθορίζει:

Τη δυνατότητα πρόσβασης στον ΠΑ μέσω της εφαρμογής, κατόπιν αυθεντικοποίησης.

Τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημοσίου.

Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο ΠΑ είναι προσωπικός και απόρρητος: δεν αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη, δεν διαβιβάζεται σε τρίτους και κανένας φορέας δεν αποκτά πρόσβαση στον αποκρυπτογραφημένο αριθμό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, κάνοντας πιο άμεση και ασφαλή τη χρήση του Προσωπικού Αριθμού στις ψηφιακές υπηρεσίες.