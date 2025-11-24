Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα προβολής του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων GOV GR WALLET, επιτρέποντας στους πολίτες να τον χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Η πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό γίνεται κατόπιν αιτήματος του χρήστη, με θετική ενέργεια εντός της εφαρμογής. Ο Προσωπικός Αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο, αποκρυπτογραφείται και προβάλλεται στην οθόνη του κινητού. Μετά την προβολή, ο ΠΑ αποκρύπτεται ξανά, ενώ η εφαρμογή αποτρέπει τη λήψη στιγμιότυπου οθόνης κατά την εμφάνισή του. Η αποσύνδεση από την εφαρμογή συνεπάγεται εκ νέου απόκρυψη του αριθμού.

Η νέα λειτουργία περιλαμβάνεται στη Κοινή Υπουργική Απόφαση 25392 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β 4705/03.09.2025), η οποία καθορίζει:

  • Τη δυνατότητα πρόσβασης στον ΠΑ μέσω της εφαρμογής, κατόπιν αυθεντικοποίησης.

  • Τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημοσίου.

  • Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο ΠΑ είναι προσωπικός και απόρρητος: δεν αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη, δεν διαβιβάζεται σε τρίτους και κανένας φορέας δεν αποκτά πρόσβαση στον αποκρυπτογραφημένο αριθμό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, κάνοντας πιο άμεση και ασφαλή τη χρήση του Προσωπικού Αριθμού στις ψηφιακές υπηρεσίες.

