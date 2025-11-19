Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μίλησε για τον προσωπικό αριθμό και τις νέες ταυτότητες. «Κανένας κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών δεν ενέχει η έκδοση του προσωπικού αριθμού», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας το βράδυ της Τρίτης σε εκπομπή του Action24.

«Σε καμία περίπτωση στον προσωπικό αριθμό δεν κρύβεται θέμα προσωπικών δεδομένων. Δεν θα μάθει κανείς την ομάδα αίματός μας ή τα φορολογικά μας στοιχεία, παρά μόνο ο γιατρός ή η εφορία αντίστοιχα», δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου.

«Είναι θέμα καθαρής τακτοποίησης των μητρώων του κράτους και τίποτα παραπάνω. Ο προσωπικός αριθμός διορθώνει τα μητρώα προκειμένου να μην παιδευτεί ένας πολίτης εάν υπήρχε κάποιο λάθος. Από την έρευνα που κάναμε βρήκαμε πάρα πολλά τέτοια λάθη», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Μέσα στο 2026 το ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να τροποποιήσει τα πληροφοριακά του συστήματα ώστε να μην χρειάζεται να θυμόμαστε κανένα άλλο στοιχείο ταυτοποίησης εκτός από τον προσωπικό αριθμό», κατέληξε ο υπουργός.

Τέλος, σε ερώτηση αναφορικά με την δυσκολία στην εύρεση ραντεβού για νέες ταυτότητες ανέφερε ότι:«το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επεξεργάζεται σχέδιο για να ανοίξει περισσότερα ραντεβού».

Προσωπικός αριθμός: Πώς μπορούν να τον εντοπίσουν οι πολίτες

στην εφαρμογή pa.gov.gr,

στο Gov.gr Wallet,

μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Προσωπικός αριθμός: Τι κάνουμε σε περίπτωση διόρθωσης

Ττοποιητικά στοιχεία που σχετίζονται με τον προσωπικό αριθμό μπορεί να χρειαστεί να διορθωθούν ή να ενημερωθούν αν είναι λανθασμένα ή έχουν αλλάξει.

Ας δούμε τι πρέπει να κάνετε σε αυτή την περίπτωση.

Έλεγχος των στοιχείων σας

Μέσα από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που τηρούνται για εσάς στα δημόσια μητρώα, όπως:

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία γέννησης

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

Διεύθυνση κατοικίας

Είναι σημαντικό να τα ελέγξετε προσεκτικά, καθώς οποιοδήποτε λάθος μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία σας με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Τι κάνετε αν ένα στοιχείο είναι λανθασμένο ή έχει αλλάξει

Διόρθωση μέσα στην εφαρμογή:

Αν εντοπίσετε λάθος ή αλλαγή σε κάποιο στοιχείο, μπορείτε να το συμπληρώσετε ή να επιλέξετε τη σωστή καταχώριση απευθείας στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη ώστε οι αλλαγές να γίνονται με ασφάλεια και πιστοποίηση μέσω Taxisnet.

Αυτόματη ενημέρωση των μητρώων:

Μόλις ολοκληρωθεί η διόρθωση, η ενημέρωση αποστέλλεται αυτόματα στα αντίστοιχα δημόσια μητρώα, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε υπηρεσίες με φυσική παρουσία.

Χρήση Taxisnet και ΕΜΕπ:

Για την επιβεβαίωση και την ενημέρωση στοιχείων απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Πριν, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και έχετε επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαδικασία για ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για τα παιδιά ή τα προστατευόμενα μέλη σας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα στοιχεία τους είναι σωστά και τα μέλη της οικογένειας έχουν μοναδικό και έγκυρο Προσωπικό Αριθμό.

Σημαντικά σημεία

Ο Προσωπικός Αριθμός δεν αλλάζει, ακόμη κι αν τα στοιχεία σας ενημερωθούν.

Η σωστή ενημέρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη για ακριβή ταυτοποίηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο έλεγχος και η διόρθωση μπορούν να γίνουν από το σπίτι σας, ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και ταχύτητα.