Προσωπικό Αριθμό διαθέτουν πλέον συνολικά 9.311.529 πολίτες! Μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας απόδοσης του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, απέκτησαν αυτόματα ΠA 6.602.827 πολίτες.

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2025, οι πολίτες που έκαναν χρήση του δικαιώματος να επιλέξουν οι ίδιοι τα δύο από τα τρία πρόσθετα αλφαριθμητικά στοιχεία του ΠΑ (τα υπόλοιπα είναι τα ψηφία του ΑΦΜ), ανήλθαν σε 2.708.702.

Οι πολίτες για τους οποίους ολοκληρώθηκε με αυτόματο τρόπο η απόδοση του ΠΑ, ενημερώνονται ήδη σταδιακά μέσω email, μέσω της «Θυρίδας πολίτη» στο Gov.gr, καθώς και με σχετική ειδοποίηση στο «Gov.gr Wallet». Η ενημέρωση αποστέλλεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης και δεν απαιτείται καμία ενέργεια επιβεβαίωσης από τους πολίτες, ενώ για λόγους ασφάλειας ο ΠΑ δεν εμφανίζεται στο σχετικό μήνυμα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι πολίτες μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή τον ΠΑ στην πλατφόρμα pa.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο στο «Gov.gr Wallet» για άμεση πρόσβαση.

Η αυτοματοποιημένη απόδοση ΠΑ συνεχίζεται καθημερινά για όλους τους πολίτες, ενήλικες και ανήλικους, μόλις αποκτούν ΑΦΜ.

Οι πολίτες, στους οποίους έχει ήδη αποδοθεί ΠΑ, καλούνται να εισέλθουν στην εφαρμογή myInfo προκειμένου να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων τους.

Εφόσον εντοπίσουν οποιαδήποτε ανακρίβεια στα στοιχεία που υπάρχουν στα δημόσια μητρώα, θα πρέπει να τα διορθώσουν, καταχωρίζοντας τις σωστές πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία.

Επισημαίνεται, ότι οι πολίτες που διαθέτουν ΑΦΜ και δεν τους έχει αποδοθεί ΠΑ, θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διόρθωση τυχόν λαθών στα προσωπικά τους στοιχεία που εντοπίζονται μεταξύ των δημόσιων μητρώων και στη συνέχεια ο ΠΑ θα τους αποδοθεί αυτόματα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων μέσω του myInfo, εντοπίστηκαν ήδη 963.419 περιπτώσεις λαθών στην αναγραφή στοιχείων πολιτών μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου.

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σταδιακά, με στόχο τη βελτίωση της συνοχής και της αξιοπιστίας των διαθέσιμων πληροφοριών. Επίσης, η ύπαρξη ΠΑ αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας.

Ήδη, 647.643 νέες ταυτότητες φέρουν τον ΠΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ΠΑ αποτελεί μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του πολίτη για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, τόσο στις ψηφιακές όσο και στις φυσικές υπηρεσίες, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών και διασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων που τηρούνται στα βασικά μητρώα.

Η χρήση του είναι αποκλειστικά για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.