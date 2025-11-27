Από τις 6 Νοεμβρίου 2025, το ελληνικό Δημόσιο εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή, με την πλήρη λειτουργία του συστήματος αυτόματης έκδοσης του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.). Παράλληλα, πολλοί πολίτες έχουν ήδη εκδώσει τη νέα τους ταυτότητα πριν από την απόδοση του αριθμού. Είναι ωστόσο σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Προσωπικός Αριθμός πρέπει να αναγράφεται στην ταυτότητα και αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την έκδοσή της.

Τι ισχύει για όσους διαθέτουν νέα ταυτότητα χωρίς Προσωπικό Αριθμό

Για τους πολίτες που έχουν ήδη εκδώσει τη νέα ταυτότητα χωρίς να διαθέτουν τον Προσωπικό Αριθμό, έχει προβλεφθεί ειδική λύση. Μέσω του Gov.gr Wallet, μπορούν να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον αριθμό τους οποιαδήποτε στιγμή.

Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει ίση πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες και καλύπτει το κενό που δημιουργήθηκε, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να γνωρίζουν τον Προσωπικό Αριθμό τους, ακόμη και αν δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας.

Προϋποθέσεις για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η αίτηση για έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή και απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στην Αρχή έκδοσης ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την ανεβάζει στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν κωδικό, τον συνδέει με το ΑΦΜ του και εξουσιοδοτεί την εφαρμογή «Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών» να την αντλήσει.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Η αίτηση συμπληρώνεται και εκτυπώνεται από την Αρχή, με τα στοιχεία να αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο πολίτης υπογράφει τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα.

Ηλεκτρονικό Παράβολο 10 ευρώ

Για πολύτεκνους, το κόστος μειώνεται στα 5 ευρώ, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις προστίθεται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Κατά τη διαδικασία λαμβάνονται δύο αποτυπώματα δεικτών με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται άλλα δάχτυλα με προκαθορισμένη σειρά. Εφόσον η λήψη αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, το δελτίο εκδίδεται με ισχύ ενός έτους αντί δέκα.

Πρόσθετα στοιχεία και επιλογές

Το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο αναγράφονται και στα λατινικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Αν ο πολίτης επιθυμεί διαφορετική γραφή, οφείλει να προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

Προαιρετικά, μπορεί να αναγραφεί η ομάδα αίματος και ο παράγοντας Rhesus, με ιατρική βεβαίωση ή κάρτα αιμοδότη.

Σε περιπτώσεις ύπαρξης τατουάζ στο πρόσωπο, απαιτείται ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί τον μόνιμο χαρακτήρα τους.