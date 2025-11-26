Από τις 6 Νοεμβρίου 2025, το ελληνικό Δημόσιο εισήλθε σε μια νέα ψηφιακή εποχή, με την πλήρη λειτουργία της αυτόματης έκδοσης του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.). Παράλληλα, ωστόσο, χιλιάδες πολίτες έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα πριν από την απόδοση του προσωπικού αριθμού. Εντούτοις, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Προσωπικός Αριθμός θα πρέπει να αναγράφεται στην ταυτότητα και αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου ταυτότητας.

Τι θα γίνει με όσους έχουν αποκτήσει νέα ταυτότητα χωρίς Προσωπικό Αριθμό

Για όσους πολίτες έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα πριν από την απόδοση του Προσωπικού Αριθμού και δεν τον έχουν αναγραφόμενο στην ταυτότητά τους, υπάρχει λύση: μέσω του Gov.gr Wallet θα μπορούν να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό τους οποιαδήποτε στιγμή.

Αυτή η νέα δυνατότητα εξασφαλίζει την ισότητα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες και καλύπτει το κενό που υπάρχει, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό τους, ακόμα και αν δεν αναγράφεται στην ταυτότητά τους.

Προϋποθέσεις για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η αίτηση για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας γίνεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή έκδοσης και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η λήψη μπορεί να γίνει απευθείας στην Αρχή ή μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου που ανεβάζει τη φωτογραφία στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν κωδικό, τον οποίο συνδέει με το ΑΦΜ του και εξουσιοδοτεί την εφαρμογή «Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών» να την αντλήσει.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Συμπληρώνεται και εκτυπώνεται από την Αρχή έκδοσης, με στοιχεία που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο πολίτης την υπογράφει τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα.

Ηλεκτρονικό Παράβολο 10 ευρώ

Για πολύτεκνους, το κόστος είναι μειωμένο στα 5 ευρώ, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις προστίθεται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

Δακτυλικά αποτυπώματα

Κατά τη διαδικασία, λαμβάνονται δύο αποτυπώματα δεικτών με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση αδυναμίας, χρησιμοποιούνται άλλα δάχτυλα με συγκεκριμένη σειρά. Αν η λήψη αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, το νέο δελτίο εκδίδεται με ισχύ ενός έτους αντί δέκα.

Πρόσθετες επιλογές και στοιχεία

Το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο θα αναγράφονται και στα λατινικά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Αν κάποιος επιθυμεί διαφορετική γραφή, πρέπει να προσκομίσει έγγραφο που το αποδεικνύει.

Προαιρετικά, μπορεί να αναγραφεί η ομάδα αίματος και το Rhesus, με σχετική ιατρική βεβαίωση ή κάρτα αιμοδότη.

Αν υπάρχουν τατουάζ στο πρόσωπο, απαιτείται ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί τον μόνιμο χαρακτήρα τους.