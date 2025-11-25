Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) έχει πλέον εκδοθεί σε εκατομμύρια πολίτες και αποτελεί το μοναδικό ψηφιακό «κλειδί» για τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να δείτε τον αριθμό σας εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, η διαδικασία είναι απλή και ασφαλής.

Οι πολίτες μπορούν να δουν τον Προσωπικό Αριθμό τους ανά πάσα στιγμή στην πλατφόρμα pa.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, αλλά και μέσα από το Gov.gr Wallet, όπου εμφανίζεται σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο για άμεση πρόσβαση. Ο αριθμός προβάλλεται κάτω από το δελτίο ταυτότητας, είναι κρυπτογραφημένος και εμφανίζεται στην οθόνη μόνο για όσο χρειάζεται.

9,3 εκατ. πολίτες διαθέτουν Προσωπικό Αριθμό

Η διαδικασία της αυτόματης απόδοσης ΠΑ ολοκληρώθηκε στις 5 Νοεμβρίου για όλους τους πολίτες που δεν είχαν εκδώσει αριθμό μέχρι τότε. Συνολικά, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους, ενώ από την αρχή της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529 ΠΑ.

Οι πολίτες ενημερώνονται σταδιακά για την απόδοση του ΠΑ τους μέσω email, της «Θυρίδας πολίτη» στο gov.gr και με σχετική ειδοποίηση στο Gov.gr Wallet. Η ενημέρωση είναι αποκλειστικά πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν απαιτεί καμία ενέργεια επιβεβαίωσης. Για λόγους ασφαλείας, ο αριθμός δεν εμφανίζεται στο μήνυμα.

Μέσα από την εφαρμογή myInfo, οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ασυνέπειες μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου, μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία τους, εξασφαλίζοντας ότι ο Προσωπικός Αριθμός τους είναι σωστός και έτοιμος για χρήση. Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 963.419 διαφορές, ενώ 647.643 νέες ταυτότητες φέρουν ήδη τον ΠΑ.

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι απαραίτητος για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, από ψηφιακές υπηρεσίες μέχρι φυσικές διαδικασίες, και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Με λίγα λόγια, ο Προσωπικός Αριθμός σας είναι πλέον πάντα στο χέρι σας, μέσα από το κινητό σας. Αρκεί να ανοίξετε το Gov.gr Wallet ή να μπείτε στην πλατφόρμα pa.gov.gr για να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτόν, χωρίς περιττές καθυστερήσεις ή χαμένες επισκέψεις σε υπηρεσίες.