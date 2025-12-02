Παρά τις συχνές αναφορές σε “ψηφιακή ταυτότητα”, η νέα ελληνική ταυτότητα είναι πάνω απ’ όλα μια έντυπη, πλαστική κάρτα υψηλής ασφάλειας, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Διαθέτει ενσωματωμένο μικροτσίπ (RFID), το οποίο επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και γρήγορη επιβεβαίωση των στοιχείων του κατόχου, μειώνοντας τον κίνδυνο παραποίησης και πλαστογράφησης.

Η ψηφιακή εκδοχή της ταυτότητας δεν αντικαθιστά το φυσικό έγγραφο. Αντίθετα, λειτουργεί συμπληρωματικά: δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιούν γρήγορα ταυτοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου, όπου αυτό επιτρέπεται, χωρίς όμως να υποκαθιστά την επίσημη πλαστική ταυτότητα.

Με τον τρόπο αυτό, το νέο σύστημα συνδυάζει την ισχυρή φυσική ασφάλεια με τη ψηφιακή ευκολία, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων και σύγχρονη εξυπηρέτηση των πολιτών.

