Με στόχο να πρασινίσουν οι γειτονιές και να γίνει πιο ανθρώπινη καθημερινότητα για τους κατοίκους, ο δήμος Πειραιά συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις.

Συνολικά 33 νέες δενδροφυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στα Καμίνια, στις οδούς Θήρας και Ερμουπόλεως, κοντά σε σχολικές μονάδες. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου, οι δενδροφυτεύσεις συνεχίζονται σταδιακά και σε άλλες περιοχές της πόλης, στο πλαίσιο των καθημερινών παρεμβάσεων για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και τη φροντίδα των δημόσιων χώρων.

Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου προχωρούν σε εργασίες βοτανίσματος σε δρόμους της πόλης, φροντίζοντας παρτέρια και κοινόχρηστους χώρους ενώ ταυτόχρονα υλοποιούνται καθημερινά παρεμβάσεις για την απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων και κλαδιών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Σημειώνεται πως οι εργασίες πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του δήμου, παρά την υποστελέχωσή της. «Η ανάπτυξη του πρασίνου στην πόλη μας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Παρά τις περιορισμένες δυνατότητες, την έλλειψη ελεύθερων χώρων και κυρίως το ελάχιστο προσωπικό στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, συνεχίζουμε καθημερινά να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε παρεμβάσεις, όπως είναι οι νέες δενδροφυτεύσεις στην περιοχή των Καμινίων. Η προσήλωσή μας είναι σταθερή: φροντίζουμε το υπάρχον πράσινο, απομακρύνουμε τα επικίνδυνα δέντρα, βελτιώνουμε κοινόχρηστους χώρους και δημιουργούμε νέες «ανάσες» πρασίνου όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς η πόλη μας διαθέτει ελάχιστα ελεύθερα σημεία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Μώραλης.