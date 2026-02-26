Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται από νωρίς το πρωί σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ο Κηφισός, η Λεωφόρος Αθηνών και η Αττική Οδός παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και κατά τόπους να είναι σχεδόν απροσπέλαστη.

Στη Λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, η κατάσταση είναι δύσκολη, με την κάθοδο να αντιμετωπίζει τα εντονότερα προβλήματα. Οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου (έξοδος) από τα Διυλιστήρια έως τον Ασπρόπυργο, αλλά και στην είσοδο από το ύψος της Ελευσίνας. Αντίστοιχα προβλήματα σημειώνονται στην Αθηνών-Λαμίας, τόσο στην έξοδο (από Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη) όσο και στην είσοδο (από τον κόμβο Καλυφτάκη έως την Αχαρνών).

Δυσκολίες και στο κέντρο της Αθήνας

Η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης παραμένει επιβαρυμένη, καθώς πολλοί δρόμοι είναι ήδη μποτιλιαρισμένοι. Οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ειδικά στις ώρες αιχμής.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, αλλά και στις:

Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος)

Βασιλίσσης Σοφίας (κάθοδος)

Βασιλέως Κωνσταντίνου

Προβλήματα και στον Πειραιά

Η κίνηση στον Πειραιά ξεκινά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) και φτάνει έως το λιμάνι, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις. Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, ιδιαίτερα στο ύψος του Αλίμου.

Η κίνηση στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά.