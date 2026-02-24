Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου να επιβαρύνει το ήδη πιεσμένο οδικό δίκτυο.

Καραμπόλα επτά αυτοκινήτων στο ύψος της Χαλυβουργικής, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το μποτιλιάρισμα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Περιφερειακή Αιγάλεω, λίγα χιλιόμετρα πριν από την έξοδο προς Ελευσίνα.

Στον Κηφισό, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος των Σεπολίων έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και σχηματίζονται κατά διαστήματα ουρές. Στο ρεύμα καθόδου η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, χωρίς όμως να απουσιάζουν οι καθυστερήσεις.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου, κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων, του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου. Δυσχέρεια παρατηρείται και στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ρεύμα ανόδου στην Ηλιούπολη.

Στο παραλιακό μέτωπο η κυκλοφορία διεξάγεται μέχρι στιγμής σχετικά ομαλά. Στην Αττική Οδό, ωστόσο, αυξημένη είναι η συμφόρηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 20–25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας και 5–10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις στην έξοδο προς Λαμία φτάνουν τα 5–10 λεπτά.

