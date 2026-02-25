Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης η κίνησησε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις. Για ακόμη μία ημέρα, ο Κηφισός παραμένει στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται σε βασικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετά σημεία, επηρεάζοντας την πρωινή μετακίνηση.

Ειδικότερα, αυξημένος φόρτος καταγράφεται στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, καθώς και στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, από την Ηετιώνεια Ακτή έως τη Δημητρίου Γούναρη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στην παραλιακή οδό προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου, στον άξονα Συγγρού – Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα ανόδου, καθώς και στη λεωφόρο Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα προς Βύρωνα.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη έως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη ροή οχημάτων εντοπίζεται επίσης στα εξής σημεία:

Αθηνών – Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος και είσοδος)

Αθηνών – Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος)

Αθηνών – Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)

Λ. Κηφισού (άνοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Yπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού), αλλά και 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας αλλά και 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.