Έντονος φόβος και αναστάτωση επικρατεί στο Περιστέρι μετά την επίθεση σε 24χρονη, που καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο και φέρνει στο φως το MEGA.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το θύμα περπατούσε με τη μητέρα του συντρόφου της στο κέντρο της πόλης, όταν ένας άνδρας άρχισε να τις ακολουθεί και να προβαίνει σε απειλητικές κινήσεις.

«Πηγαίναμε μια βόλτα την Κυριακή το μεσημέρι με τη μητέρα του συντρόφου μου σε πολύ κεντρικό δρόμο στο Περιστέρι και ξαφνικά βλέπω έναν άνθρωπο μελαμψό να μας κοιτάει πάρα πολύ έντονα και λίγο πονηρεύτηκα εκείνη τη στιγμή. Συνεχίσαμε να προχωράμε έχοντας το νου μας προς τα πίσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι αγχώθηκα», είπε η 24χρονη.

Όπως περιγράφει η 24χρονη, ο άνδρας κατέβασε το παντελόνι του και προχώρησε σε άσεμνες πράξεις, δημιουργώντας έντονη ανασφάλεια και τρόμο στις δύο γυναίκες.

«Στην αρχή νόμιζα ότι οι προθέσεις του είναι να μας κλέψει και είχα το βλέμμα μου προς τα πίσω, παρατήρησα ότι άρχισε να επιταχύνει προς το μέρος μας και όταν μάλιστα τον κοιτούσα σταματούσε πονηρά, ότι δεν τρέχει τίποτα. Λίγο πιο κάτω συνεχίζει να μας ακολουθεί και κατεβάζει και το παντελόνι του και το εσώρουχό του και προβαίνει σε πολύ άσεμνες κινήσεις και συνεχίζει να μας ακολουθεί».

«Εγώ έβαλα τις φωνές, όπως και η μητέρα του συντρόφου μου. Ο κόσμος που ήταν εκεί σκόρπισε. Κανείς δεν ασχολήθηκε να δει τι μπορεί να πάθαμε και σταμάτησε μόνο όταν σήκωσα το κινητό να τον βγάλω φωτογραφία και του φώναζα ότι θα πάει στην αστυνομία».

Παρά την καταγγελία στην αστυνομία, ο άνδρας παραμένει ελεύθερος, ενώ σύμφωνα με την κοπέλα, ο πατέρας της τον είδε πρόσφατα κοντά στον Κολωνό.

Σημειώνεται ότι και άλλη γυναίκα στην ίδια περιοχή κατήγγειλε παρόμοια επίθεση από άτομο με τα ίδια χαρακτηριστικά.