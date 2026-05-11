Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στη Βαλένθια ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της Euroleague, καθώς ο Μπράξτον Κι τραυματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Μπασκόνια.
Ο Αμερικανός φόργουορντ χτύπησε στη μύτη και οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη κάταγμα, με συνέπεια η συμμετοχή του στο Game 5 απέναντι στους «πράσινους» να παραμένει αμφίβολη.
Η Βαλένθια ενημέρωσε μέσω των social media για την κατάσταση του παίκτη, τονίζοντας πως η παρουσία του στο καθοριστικό ματς θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του τις επόμενες ώρες.
Nuestro jugador, Braxton Key, sufre una fractura nasal tras el golpe recibido en el encuentro disputado ayer. Queda pendiente de evolución. pic.twitter.com/29hYgCNRXA
— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 11, 2026