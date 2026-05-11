Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στη Βαλένθια ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της Euroleague, καθώς ο Μπράξτον Κι τραυματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Μπασκόνια.

Ο Αμερικανός φόργουορντ χτύπησε στη μύτη και οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη κάταγμα, με συνέπεια η συμμετοχή του στο Game 5 απέναντι στους «πράσινους» να παραμένει αμφίβολη.

Η Βαλένθια ενημέρωσε μέσω των social media για την κατάσταση του παίκτη, τονίζοντας πως η παρουσία του στο καθοριστικό ματς θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του τις επόμενες ώρες.

