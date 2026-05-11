Έξι σοροί εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας στην πόλη Λαρέντο του Τέξας, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση και ερωτηματικά στις αμερικανικές αρχές. Το μακάβριο εύρημα έγινε την Κυριακή (10 Μαΐου 2026) από εργαζόμενο της σιδηροδρομικής εταιρείας Union Pacific σε σταθμό εμπορευμάτων κοντά στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό.

Σύμφωνα με τον ερευνητή της αστυνομίας του Λαρέντο, Τζο Μπαέζα, το σημείο βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή όπου πραγματοποιείται φόρτωση και εκφόρτωση εμπορικών βαγονιών. «Φανταστείτε έναν χώρο φόρτωσης λιμανιού, αλλά για τρένα. Εκεί φορτώνονται και ξεφορτώνονται πολλά βαγόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά στο NBC News.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι και οι έξι άνθρωποι ήταν νεκροί. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητα των θυμάτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν βρέθηκαν επιζώντες μέσα στο βαγόνι.

In US, 6 people were found dead inside a Union Pacific train car in Laredo, 🇺🇸Texas. Police are investigating the tragedy, which happened in extreme heat. It is a heartbreaking scene – WOAI pic.twitter.com/OTooJkQHsB — Info Room (@InfoR00M) May 10, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η Union Pacific εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι συνεργάζεται στενά με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. «Η Union Pacific είναι βαθιά λυπημένη για το περιστατικό και συνεργάζεται στενά με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Υπό διερεύνηση το ενδεχόμενο διακίνησης μεταναστών

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με παράνομη διακίνηση μεταναστών, ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις υπηρεσίες ασφαλείας στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά παρόμοια περιστατικά, όπου άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ασφυκτικές συνθήκες μέσα σε βαγόνια ή φορτηγά. Το 2022, 53 μετανάστες είχαν εντοπιστεί νεκροί μέσα σε νταλίκα στο Τέξας, σε μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες διακίνησης ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2023, 12 μετανάστες βρέθηκαν μέσα σε κλειδωμένο βαγόνι τρένου περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Ουβάλντε, με δύο από αυτούς να έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της αφόρητης ζέστης. Το νέο περιστατικό στο Λαρέντο έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα τραγικών υποθέσεων που αναδεικνύουν τους κινδύνους της παράνομης μετακίνησης ανθρώπων στα σύνορα.