Ενας νέος κύκλος πολιτικών παρεμβάσεων ξεκινάει σήμερα το βράδυ στο Χαλάνδρι για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τελείωσε με το θέμα «Ιθάκη» και έχει φουλάρει τις μηχανές του για να είναι το νέο κόμμα έτοιμο ως τις επόμενες κάλπες – μαζί, ξεκίνησε και τα πολιτικά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί το ένα δεν πάει χωρίς το άλλο, ειδικά όταν το μεγαλύτερο asset στο υπό διαμόρφωση οργανόγραμμα είναι το πρόσωπο του επικεφαλής του. Για την «Κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» συζητούν στο θέατρο Ρεματιάς ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, ο Σπύρος Δρίτσας, η Φωτεινή Κουλαμάτσου, ο Χάρης Μαυρουδής και η προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, Αννα Παπαδοπούλου.

Αυτό – οργανώθηκαν

Το θέμα είναι, προφανώς, τι θα πει ο ίδιος ο Τσίπρας, που σύμφωνα με την αφίσα απλώς παρευρίσκεται, αλλά σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις το «χαιρετίζει» είναι που βγάζει τις ειδήσεις – όταν αυθόρμητα, είμαι βέβαιη, θα πει μια κουβέντα, έστω στο πόδι. Οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης επισήμως είναι η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας (η οποία, σε αντίθεση με τους συντρόφους στα νότια, απέφυγε τις αναφορές σε πυξίδες στη διαδικτυακή της παρουσία). Από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, διέψευδαν τη φημολογία για παραιτήσεις μελών και στελεχών «όλου του βόρειου τομέα» –γνωρίζοντας, βέβαια, ότι η εκδήλωση θα έχει αρκετές συριζαϊκές παρουσίες.

Υπέρ γυναικών

Αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συζητούν για τη συνταγματική αναθεώρηση – και ήδη οι προτάσεις του κόμματος μελετώνται, για να υπάρξει και η σχετική συζήτηση. Από όσα (θετικά) πήρε το αφτί μου, δεν είναι λίγες οι φορές που μέσα στο κείμενο των αλλαγών αναγράφεται η αναπαραγωγική ελευθερία και υγεία: για την ακρίβεια, σχετική ορολογία αναφέρεται σε προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 5 για τις προσωπικές ελευθερίες, στο άρθρο 21 για τη διασφάλιση της αναπαραγωγικής υγείας, ενώ στις πασοκικές προθέσεις είναι η θέσπιση μιας ακόμα διάταξης που διασφαλίζει την αυτονομία των γυναικών αναφορικά με τη διακοπή της κύησης, υπό τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νόμου.

Χαιρετούρες

Οι παριστάμενοι – γνώστες των συριζαϊκών τεκταινομένων στην πλατεία της Καισαριανής, μετά την εκδήλωση για τους 200 αγωνιστές του 1944, βρέθηκαν μπροστά σε μια αναπάντεχη εικόνα: γνωστός βουλευτής και στέλεχος του κόμματος σηκώθηκε όρθιος για να χαιρετήσει τον τέως πρόεδρο, Στέφανο Κασσελάκη. Ήταν αναπάντεχο, γιατί ο συγκεκριμένος είχε στηρίξει (στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών) τον Κασσελάκη, όμως στο περίφημο συνέδριο του μπουζουξίδικου, βρισκόταν στην απέναντι όχθη. «Υπάρχει και αξιοπρέπεια», σχολίασε, μεταξύ άλλων, η ανεξάρτητη βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου στην ίδια περιφέρεια – δεν τον κατονόμασε, ωστόσο οι ακόλουθοί της έβγαλαν τα συμπεράσματά τους.

Απορία

Είναι το πορτοκαλί χρώμα που ταιριάζει στην «κυβερνώσα Αριστερά»;