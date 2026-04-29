Νέα παράταση αναμένεται να δώσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 μετά το πρωτοφανές «ψηφιακό μποτιλιάρισμα» που προκάλεσε αναστάτωση σε χιλιάδες πολίτες.

Η προθεσμία λήγει κανονικά σήμερα 29 Απριλίου 2026, ωστόσο εξετάζεται σοβαρά η επέκτασή της, καθώς πολλοί δικαιούχοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην πλατφόρμα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται μικρή μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου 2026, εφόσον δοθεί νέα παράταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαιούχοι θα μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται την Τετάρτη 29 Απριλίου.

Το πρόβλημα ταλαιπωρεί από το Σαββατοκύριακο εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιους δικαιούχους επιταγών κοινωνικού τουρισμού. Η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ παρουσίασε σοβαρή δυσλειτουργία και, παρά τη νέα παράταση που λήγει σήμερα, εκτιμάται ότι πολλοί πολίτες δεν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν την αίτηση.

Η ΔΥΠΑ, σε ανακοίνωσή της, αποδίδει το πρόβλημα στον υπερβολικό όγκο αιτήσεων που κατατέθηκαν ταυτόχρονα στο πληροφοριακό σύστημα. Ως πιθανή αιτία θεωρείται το άνοιγμα της πλατφόρμας την Κυριακή για όλα τα ΑΦΜ, ενώ μέχρι τότε οι αιτήσεις γίνονταν με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των αιτούντων.

Η υπερφόρτωση είχε ως αποτέλεσμα η πλατφόρμα να υπολειτουργεί ή να «κολλάει» ήδη από το πρώτο βήμα της διαδικασίας. Πολλοί χρήστες προσπάθησαν επανειλημμένα χωρίς επιτυχία, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα εκφράστηκαν έντονες διαμαρτυρίες για τη δυσλειτουργία. Παρά την παράταση που ανακοινώθηκε την Κυριακή το πρωί, η κατάσταση δεν αποκαταστάθηκε, με το σύστημα να μην επιτρέπει την πρόοδο των αιτήσεων στα επόμενα στάδια.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ασφαλισμένοι με εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με χρήση κωδικών Taxisnet, και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται αυτόματα βάσει εισοδηματικών και ασφαλιστικών κριτηρίων.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 300.000 δικαιούχους και διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων.