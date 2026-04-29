Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος δεν επιθυμεί να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, σχολιάζοντας το ζήτημα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του μονάρχη.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της τετραήμερης επίσκεψης του Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι δεν τον στηρίζει επαρκώς στη διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν.

«Κάνουμε μια δουλίτσα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και την κάνουμε πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ στο δείπνο, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Έχουμε νικήσει στρατιωτικά αυτόν τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αντίπαλο – ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμα περισσότερο από εμένα – δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αντίπαλο να έχει πυρηνικό όπλο».

Στα σχόλιά του που ακολούθησαν, ο Κάρολος δεν αναφέρθηκε στο Ιράν ούτε στον πόλεμο. Ο βασιλιάς δεν ενεργεί ως εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, γεγονός που υπογραμμίζει τον θεσμικό του ρόλο.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Τραμπ, η πρεσβεία της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον παρέπεμψε το πρακτορείο Ρόιτερς στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ωστόσο, τα ανάκτορα δεν έδωσαν άμεση απάντηση στο αίτημα για σχόλιο.

Η ομιλία του Καρόλου στο Κογκρέσο

Νωρίτερα, σε ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Κάρολος δεν έκανε άμεση αναφορά στον πόλεμο στο Ιράν. Επέλεξε, ωστόσο, να σχολιάσει τις επικρίσεις του Τραμπ για το ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχισης της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία στον αγώνα της με τη Ρωσία, καθώς και τους κινδύνους του απομονωτισμού.

Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαχρονικά ταχθεί υπέρ της αποτροπής της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Το Ιράν, αν και δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, επιμένει ότι έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς, όπως προβλέπει η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών.