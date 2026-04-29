Ο Τζέιμς Κόμι, πρώην διευθυντής του FBI, βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κατηγορείται ότι «απείλησε» τη «ζωή» και «τη σωματική ακεραιότητα» του Ντόναλντ Τραμπ, ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ. Η νέα δίωξη, που εντάσσεται στο πλαίσιο του έντονου ρεβανσισμού που αποδίδεται στον Λευκό Οίκο, ανακοινώθηκε χθες Τρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο 65χρονος Κόμι αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες που απαγγέλθηκαν από σώμα ενόρκων στη Βόρεια Καρολίνα. Οι κατηγορίες σχετίζονται με φωτογραφία που ανήρτησε τον Μάιο του 2025 σε κοινωνικό δίκτυο και η οποία εκλήφθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ ως «απειλή» κατά του προέδρου.

«Ήμουν πάντα αθώος, δεν φοβάμαι, πιστεύω απόλυτα στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή δικαιοσύνη», δήλωσε ο Κόμι σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Substack, αντιδρώντας στις νέες κατηγορίες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως λίγες ημέρες μετά την επίθεση ενόπλου σε δεξίωση ένωσης του Τύπου στην Ουάσιγκτον, όπου ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του αμερικανού προέδρου. Το χρονικό αυτό κοντινό διάστημα έχει εντείνει το πολιτικό κλίμα γύρω από τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων.

Αναταράξεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε πρόσφατα την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, κίνηση που αποδόθηκε στην αδυναμία της να προχωρήσει σε διώξεις εναντίον προσώπων που βρίσκονταν στο στόχαστρο του προέδρου. Νέος υπηρεσιακός υπουργός ανέλαβε ο Τοντ Μπλαντς, μέχρι πρότινος δεύτερος τη τάξει στο υπουργείο και πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ.

«Το να απειλείται η ζωή του προέδρου των ΗΠΑ δεν θα γίνει ποτέ ανεκτό από το υπουργείο Δικαιοσύνης», δήλωσε ο Μπλαντς σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας ότι κάθε μία από τις δύο κατηγορίες σε βάρος του Κόμι επισύρει ποινή έως και δέκα ετών κάθειρξης.

Οι προηγούμενες δικαστικές εκκρεμότητες

Τον περασμένο Νοέμβριο, ομοσπονδιακή δικάστρια είχε ακυρώσει δύο δικογραφίες που, σύμφωνα με παρατηρητές, θεωρήθηκαν πολιτικά υποκινούμενες από τον πρόεδρο Τραμπ. Οι υποθέσεις αφορούσαν τόσο τον Κόμι όσο και τη Λετίσια Τζέιμς, πρώην γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, λόγω παράνομου διορισμού της εισαγγελέως που είχε αναλάβει τις διώξεις.

Ο Κόμι, ο οποίος είχε καθαιρεθεί από τον Τραμπ το 2017 ενώ το FBI ερευνούσε πιθανή ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016, είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ψευδορκία σχετικά με διαρροές πληροφοριών προς τα μέσα ενημέρωσης.

Η φωτογραφία που προκάλεσε τη νέα δίωξη

Η τρέχουσα δίωξη αφορά ανάρτηση του Κόμι στο Instagram τον Μάιο του 2025. Στη φωτογραφία εμφανίζονταν κοχύλια που σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47» στην άμμο. Οι αρχές θεώρησαν ότι ο πρώτος αριθμός παρέπεμπε σε έκφραση επιθυμίας εξόντωσης κάποιου, ενώ ο δεύτερος συνδεόταν με τον Ντόναλντ Τραμπ, 45ο και 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το κατηγορητήριο χαρακτηρίζει την εικόνα «σοβαρή έκφραση πρόθεσης πρόκλησης βλάβης στον πρόεδρο των ΗΠΑ». Ο Κόμι, ωστόσο, είχε εξηγήσει μέσω Instagram ότι «δεν συνειδητοποίησε πως ορισμένοι συνδέουν τους αριθμούς αυτούς με βία» και πως απέσυρε την ανάρτηση αμέσως μόλις ενημερώθηκε για την ερμηνεία της.

Πολιτικές αντιδράσεις και έρευνα των αρχών

Ο Ντικ Ντέρμπιν, κορυφαίος εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην επιτροπή δικαστικών υποθέσεων της Γερουσίας, κατήγγειλε τη δίωξη, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης «μετατρέπεται σε όπλο» για να ικανοποιήσει τα «χειρότερα ένστικτα» του προέδρου.

Παρά τις εξηγήσεις του Κόμι, οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Secret Service διεξάγει έρευνα για την «απειλή» κατά του Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας το ήδη φορτισμένο πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.