Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, έξω από τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό μίας γυναίκας.

Το τροχαίο έγινε στο Φανάρι Αγχιάλου, στο 15ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών. Η 45χρονη οδηγός του επιβατικού οχήματος εγκλωβίστηκε στο όχημα, καθώς η αριστερή του πλευρά μετατράπηκε σε άμορφη μάζα λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας με τη χρήση διασωστικής σειράς.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου με πολλαπλά κατάγματα. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.