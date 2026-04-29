Ο πρώτος ημιτελικός του UEFA Champions League μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου δεν απογοήτευσε ούτε στο… ελάχιστο. Επιθετικό ποδόσφαιρο, σύνολο 9 γκολ, ανατροπές και άκρως χορταστικό.

Οι Γάλλοι θα ταξιδέψουν στην Βαυαρία με διαφορά ενός τέρματος, ενώ η Μπάγερν θα κυνηγήσει την ανατροπή με το βραβείο να είναι το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης.

Από δύο γκολ οι Κβαρατσχέλια και Ντεμπελέ για τους Παριζιάνους ενώ έβαλε ο Νέβες, ενώ οι Βαυαροί είχαν 4 διαφορετικούς σκόρερ, τους Κέιν, Ολίσε, Ουπαμεκανό και Ντίας.

