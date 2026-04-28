Τον τρόμο σκόρπισε το πρωί της Τρίτης (28/4) στην Αθήνα ένας 89χρονος, ο οποίος πραγματοποίησε δύο ένοπλες επιθέσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Αρχικά, εισέβαλε σε κατάστημα του ΕΦΚΑ και πυροβόλησε έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια, ο δράστης αποχώρησε από το σημείο και κατευθύνθηκε προς το Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως, όπου άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία και προβληματισμό, καθώς ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού.
Ο ηλικιωμένος κινήθηκε ανενόχλητος στην καρδιά της πρωτεύουσας, παρότι πυροβολούσε εν ψυχρώ, χωρίς να αντιμετωπίσει ουσιαστική αντίδραση από τις αρχές ασφαλείας.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι κατάφερε να φτάσει μέχρι το Πρωτοδικείο, έναν χώρο με αυστηρή φύλαξη, και να πραγματοποιήσει νέα επίθεση. Οι αστυνομικοί δεν αντιλήφθηκαν το παραμιρό, ενώ στην είσοδο του Πρωτοδικείου δεν υπάρχει σύστημα ανίχνευσης μετάλλων. Οι εργαζόμενοι στο κτίριο κάνουν λόγο για σοβαρά κενά στα θέματα ασφάλειας.
Σε ένα σημείο που θα έπρεπε να θυμίζει «φρούριο», δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει τον 89χρονο. Σε ακτίνα λίγων μέτρων από το Πρωτοδικείο βρίσκονται το Εφετείο, ο Άρειος Πάγος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής — κτίρια με τη μέγιστη αστυνομική φύλαξη.
Ακόμη και τέσσερις ώρες μετά τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί δεν ήταν σίγουροι εάν ο 89χρονος είχε αποχωρήσει από το Πρωτοδικείο. Στον Κεραμεικό, ο σεκιούριτι που βρισκόταν στην πόρτα του ΕΦΚΑ δεν αναρωτήθηκε πού πήγαινε ο ηλικιωμένος, ο οποίος είχε κρύψει την καραμπίνα στην καπαρντίνα του.
Ο δράστης ανέβηκε μέχρι τον 4ο όροφο, όπου άνοιξε πυρ, με τους εργαζόμενους να αναφέρουν και άλλα περιστατικά που έχουν θέσει σε κίνδυνο τις ζωές τους. Ο πιστολέρο έφυγε ανενόχλητος, έχοντας τον χρόνο να απομακρυνθεί και να φτάσει στο Πρωτοδικείο, παρότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη ενημερωθεί και τον αναζητούσαν.
Μετά τις επιθέσεις, ο 89χρονος διέφυγε ανενόχλητος, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χάσουν τα ίχνη του για ώρες.
Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη σχεδόν επτά ώρες αργότερα στην Πάτρα, έχοντας στην κατοχή του ένα 38άρι περίστροφο γεμάτο σφαίρες. Παρά την εκτεταμένη κινητοποίηση της αστυνομίας, που διέθετε υλικό από κάμερες ασφαλείας και δεκάδες μαρτυρίες, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και να κινηθεί οπλισμένος από την Αθήνα έως την Αχαΐα.
Σε δηλώσεις του έξω από τη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τρίτης, ο κ. Νουλέζας ανέφερε πως αναμένει τη μεταφορά του κατηγορουμένου από την Πάτρα, όπου και συνελήφθη, προκειμένου να λάβει την επίσημη εντολή εκπροσώπησης και να μελετήσει τη δικογραφία.
Ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Θέλω να δω τι οδήγησε και όπλισε το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα, εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην κατάσταση του ηλικιωμένου, ο κ. Νουλέζας επέμεινε στην ανάγκη ψυχιατρικής εκτίμησης: «Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και ο άνθρωπος ενδεχομένως χρήζει βοήθειας».
Σχετικά με το κατηγορητήριο, ο κ. Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων.
«Ο Εισαγγελέας που θα επιληφθεί της υποθέσεως θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα δούμε αν θα παραπεμφθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αν θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα», εξήγησε ο κ. Νουλέζας.
Κατέληξε δε αναφέροντας πως η παρουσία του στην υπόθεση έχει και «ανθρωπιστικό χαρακτήρα», δεδομένης της ηλικίας και της βεβαρημένης υγείας του δράστη.
Το χρονικό της διπλής ένοπλης επίθεσης του 89χρονου
Ο 89χρονος έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του νωρίς το πρωί. Εμφανίστηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό λίγο μετά τις 10. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, φορώντας ένα σκουρόχρωμο παλτό, τραγιάσκα και κρατώντας μία τσάντα, όπου έχει κρύψει την καραμπίνα.
Ανεβαίνει στον 4ο όροφο και ανοίγει πυρ. Τα σκάγια βρίσκουν έναν υπάλληλο στη φτέρνα του ποδιού. Έναν εργαζόμενο, που μάζευε τα τελευταία ένσημα για να συνταξιοδοτηθεί.
«Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, ήρθα στη δουλειά μου και βρέθηκα πυροβολημένος στο πόδι. Ευτυχώς βρίσκομαι εκτός κινδύνου όπως με ενημέρωσαν οι γιατροί», λέει το θύμα.
Οι αστυνομικοί που φτάνουν στο σημείο διαπιστώνουν ότι ο δράστης έχει φύγει. Κάνουν τουρνικέ στον τραυματία, έως ότου προσέλθει το ΕΚΑΒ.
Στη συνέχεια διανύει ανενόχλητος 5 ολόκληρα χλμ. και φθάνει στο Πρωτοδικείο. Χωρίς να τον ενοχλήσει κανείς μπαίνει στο εσωτερικό, περπατάει στο διάδρομο και ανοίγει ξανά πυρ. Πυροβολεί και τραυματίζει τέσσερις γυναίκες.
Αφήνει την καραμπίνα και μαζί τρεις φακέλους με επιστολές. «Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις», λέει στους τρομαγμένους υπαλλήλους και φεύγει. Στο κτίριο επικρατεί απόλυτος πανικός.
Οι αστυνομικές Αρχές πιάνονται για δεύτερη φορά στον ύπνο. Δυνάμεις διασπείρονται σε δρόμους, μέσα μεταφοράς και ΚΤΕΛ, αναζητώντας τον… φαντομά 89χρονο.
Με τραύματα από τα σκάγια της καραμπίνας νοσηλεύονται οι 5 τραυματίες
Οι τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, εκεί όπου μεταφέρθηκε και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ.
Και οι πέντε φέρουν τραύματα από τα σκάγια της καραμπίνας, με τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ να είναι πιο σοβαρά, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.
Είχε οργανώσει το σχέδιό του
Ο 89χρονος, που φέρεται να είχε αντιδικία με τον ΕΦΚΑ επειδή δεν του έβγαζαν τη σύνταξή του, είχε οργανώσει το σχέδιό του.
Στο βίντεο ντοκουμέντο από την προηγούμενη ημέρα, φαίνεται σε μίνι μάρκετ των Πατησίων, όπου διέμενε σε συγγενικά του πρόσωπα, να καλεί σε ράδιο ταξί, προκειμένου να κλείσει ραντεβού για σήμερα με κατεύθυνση τον Κεραμεικό.
Από τα Άνω Πατήσια, στον Κεραμεικό και το Πρωτοδικείο με κατάληξη… την Πάτρα. Εκεί όπου γύρω στις 4:30 το απόγευμα συνελήφθη σε ξενοδοχείο, με ένα γεμάτο περίστροφο. Ήταν η μοναδική φορά που οι αστυνομικοί τον πρόλαβαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 89χρονος είχε σκοπό να ταξιδέψει στην Ιταλία και μάλιστα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο.
Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο από τη σύλληψή του.
Η επιστολή του 89χρονου
Μία επιστολή κόλαφο, άφησε πίσω του ο 89χρονος άνδρας που εισέβαλε στο ΕΦΚΑ και στη συνέχεια στα δικαστήρια, πυροβολώντας υπαλλήλους το πρωί της Τρίτης 28.04.2026, αφήνοντας πίσω του 5 τραυματίες.
Υπενθυμίζεται πως ο 89χρονος, πέταξε την επιστολή προς τα ΜΜΕ έξω από το Εφετείο, και σε αυτή μιλά με σκληρή γλώσσα και αναφέρεται στο μακελειό που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει.
Στη επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη, τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.
ΥΓ. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί. Ο λυσσασμένος».