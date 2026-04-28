Τον τρόμο σκόρπισε το πρωί της Τρίτης (28/4) στην Αθήνα ένας 89χρονος, ο οποίος πραγματοποίησε δύο ένοπλες επιθέσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Αρχικά, εισέβαλε σε κατάστημα του ΕΦΚΑ και πυροβόλησε έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια, ο δράστης αποχώρησε από το σημείο και κατευθύνθηκε προς το Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως, όπου άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία και προβληματισμό, καθώς ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού.

Ο ηλικιωμένος κινήθηκε ανενόχλητος στην καρδιά της πρωτεύουσας, παρότι πυροβολούσε εν ψυχρώ, χωρίς να αντιμετωπίσει ουσιαστική αντίδραση από τις αρχές ασφαλείας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι κατάφερε να φτάσει μέχρι το Πρωτοδικείο, έναν χώρο με αυστηρή φύλαξη, και να πραγματοποιήσει νέα επίθεση. Οι αστυνομικοί δεν αντιλήφθηκαν το παραμιρό, ενώ στην είσοδο του Πρωτοδικείου δεν υπάρχει σύστημα ανίχνευσης μετάλλων. Οι εργαζόμενοι στο κτίριο κάνουν λόγο για σοβαρά κενά στα θέματα ασφάλειας.

Σε ένα σημείο που θα έπρεπε να θυμίζει «φρούριο», δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει τον 89χρονο. Σε ακτίνα λίγων μέτρων από το Πρωτοδικείο βρίσκονται το Εφετείο, ο Άρειος Πάγος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής — κτίρια με τη μέγιστη αστυνομική φύλαξη.

Ακόμη και τέσσερις ώρες μετά τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί δεν ήταν σίγουροι εάν ο 89χρονος είχε αποχωρήσει από το Πρωτοδικείο. Στον Κεραμεικό, ο σεκιούριτι που βρισκόταν στην πόρτα του ΕΦΚΑ δεν αναρωτήθηκε πού πήγαινε ο ηλικιωμένος, ο οποίος είχε κρύψει την καραμπίνα στην καπαρντίνα του.

Ο δράστης ανέβηκε μέχρι τον 4ο όροφο, όπου άνοιξε πυρ, με τους εργαζόμενους να αναφέρουν και άλλα περιστατικά που έχουν θέσει σε κίνδυνο τις ζωές τους. Ο πιστολέρο έφυγε ανενόχλητος, έχοντας τον χρόνο να απομακρυνθεί και να φτάσει στο Πρωτοδικείο, παρότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη ενημερωθεί και τον αναζητούσαν.

Μετά τις επιθέσεις, ο 89χρονος διέφυγε ανενόχλητος, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χάσουν τα ίχνη του για ώρες.

Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη σχεδόν επτά ώρες αργότερα στην Πάτρα, έχοντας στην κατοχή του ένα 38άρι περίστροφο γεμάτο σφαίρες. Παρά την εκτεταμένη κινητοποίηση της αστυνομίας, που διέθετε υλικό από κάμερες ασφαλείας και δεκάδες μαρτυρίες, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και να κινηθεί οπλισμένος από την Αθήνα έως την Αχαΐα.

Στη ΓΑΔΑ ο 89χρονος: «Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλεύτει και χρήζει βοήθειας

Ως άτομο που «έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί» περιγράφει τον 89χρονο ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος ειδοποιήθηκε να αναλάβει την υπεράσπισή του μετά το διπλό ένοπλο επεισόδιο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

​Σε δηλώσεις του έξω από τη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τρίτης, ο κ. Νουλέζας ανέφερε πως αναμένει τη μεταφορά του κατηγορουμένου από την Πάτρα, όπου και συνελήφθη, προκειμένου να λάβει την επίσημη εντολή εκπροσώπησης και να μελετήσει τη δικογραφία. ​Ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Θέλω να δω τι οδήγησε και όπλισε το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα, εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων», σημείωσε χαρακτηριστικά. Διαβάστε ακόμη: 89χρονος πιστολέρο: Ο εγκλεισμός για σχιζοφρένεια στο Δαφνί και πώς είχε αποκτήσει τα όπλα του ​Αναφερόμενος στην κατάσταση του ηλικιωμένου, ο κ. Νουλέζας επέμεινε στην ανάγκη ψυχιατρικής εκτίμησης: «Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και ο άνθρωπος ενδεχομένως χρήζει βοήθειας». ​ ​Σχετικά με το κατηγορητήριο, ο κ. Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. ​«Ο Εισαγγελέας που θα επιληφθεί της υποθέσεως θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα δούμε αν θα παραπεμφθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αν θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα», εξήγησε ο κ. Νουλέζας. Κατέληξε δε αναφέροντας πως η παρουσία του στην υπόθεση έχει και «ανθρωπιστικό χαρακτήρα», δεδομένης της ηλικίας και της βεβαρημένης υγείας του δράστη.

Το χρονικό της διπλής ένοπλης επίθεσης του 89χρονου