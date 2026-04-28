Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχολίασε την υπόθεση του 89χρονου που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, εκφράζοντας την απορία του για το πώς ένα άτομο που είχε κριθεί ψυχικά ασθενές μπόρεσε αργότερα να αποκτήσει ξανά όπλο.

«Είναι περίεργο που είχε κριθεί ψυχικά ασθενής και αργότερα ξαναπήρε όπλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Αναφερόμενος στα γεγονότα, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Μπήκε στον ΕΦΚΑ που υπάρχει σεκιουριτάς, δεν τον είδε, δεν τον έλεγξε. Μπήκε μέσα, τραυμάτισε έναν άνθρωπο στο πόδι, έφυγε από εκεί, πήγε από εκεί με ταξί στο Ειρηνοδικείο. Υπάρχουν κενά ασφάλειας. Πολύ κακώς που μπήκε χωρίς έλεγχο στο Ειρηνοδικείο».

O υπουργός επανέλαβε ότι «βεβαίως υπάρχουν κενά ασφαλείας στα δικαστήρια, χρόνια τα λέμε, δεν ασχολείται κανείς», επισημαίνοντας την ανάγκη συντονισμένης δράσης όλων των αρμόδιων φορέων.

«Καθένας όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας πρέπει να κάνει τη δουλειά του», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως οι ευθύνες είναι επιμερισμένες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ., ο υπουργός ανέφερε: «Αν πραγματικά καθυστέρησε θα το δούμε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εσωτερικού ελέγχου για τη διαχείριση του περιστατικού.